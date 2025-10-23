  1. Ekonomim
DSÖ: Ateşkesin ardından Gazze'den ilk tıbbi tahliye gerçekleşti

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de varılan ateşkesin ardından ilk tıbbi tahliyenin gerçekleştiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de varılan ateşkesin ardından ilk tıbbi tahliyenin gerçekleştiğini ve 41 kritik durumdaki hastanın tedavi için başka ülkelere gönderildiğini açıkladı.

DSÖ, Gazze'den ilk tıbbi tahliyeye öncülük etti

Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, DSÖ'nün 41 kritik durumdaki hasta ve 145 refakatçinin Gazze'den tıbbi tahliyesine öncülük ettiğini belirtti. Ghebreyesus, "Bu, ateşkesin ardından ilk kez gerçekleşti. Yaklaşık 15 bin hasta hala Gazze dışında tıbbi bakım almak için onay bekliyor" ifadelerini kullandı.

