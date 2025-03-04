DSÖ: Gazze Şeridi'ndeki 29 hastaneden çoğu kısmen hizmet veriyor

Ghebreyesus, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altında bulunan Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Gazze'de sağlık sistemi alarm veriyor!

Gazze'deki çatışmadan ilk etkilenenin sağlık hizmetleri olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Gazze Şeridi'ndeki 36 hastaneden sadece 18'i ile 11 sahra hastanesi hala kullanılıyor. Bunların çoğu sadece kısmen hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Gazze için en iyi ilacın barış olduğuna dikkati çekti.