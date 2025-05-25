DSÖ, Gazze'deki sağlık ihtiyaçlarının endişe verici boyutta olduğunu belirtti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki sağlık ihtiyaçlarının endişe verici boyutta olduğunu ifade etti.

Ghebreyesus, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Sağlık Asamblesi'nin 78. toplantısı için Cenevre'de bulunan Filistin Sağlık Bakanı Abu Ramadan ile görüştüğünü bildirdi.

"İşgal altındaki Filistin topraklarındaki kritik sağlık durumu ve özellikle Gazze'deki endişe verici sağlık ihtiyaçları hakkında Sağlık Bakanı Ramadan ile görüştük" ifadesini kullanan Ghebreyesus, DSÖ ekiplerinin sahada kalmaya ve sağlık çalışanlarına hayat kurtarma hizmetlerinde destek vermeye devam ettiğini vurguladı.

Ghebreyesus, görüşmede, devam eden DSÖ reformlarını ve sürdürülebilir finansman çalışmalarını ele aldıklarını da kaydetti.