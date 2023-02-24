DSÖ: Global kuş gribi durumu endişe verici

Dünyanın önde gelen grip uzmanları, son aylarda dünya çapında rekor sayıda kuş ölümüne neden olan H5N1 kuş gribi türünün insanlara yönelik oluşturduğu tehdidi görüşmek üzere bu hafta bir araya geldi. Örgüt, "Son haberlerden sonra hayvanlardan insanlara grip yayılma riskinin global risk değerlendirmesini gözden geçiriyoruz." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, global kuş gribi konusunda endişe duyulduğu belirtildi. Ayrıca, "Doğrulanmış iki vakanın ardından Kamboçyalı yetkililerle çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

9 sene sonra ilk vaka

Kamboçya'da H5N1 olarak adlandırılan kuş gribi nedeniyle 11 yaşındaki kız çocuğunun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kamboçya Sağlık Bakanlığı, Prey Veng kentinin bir köyünde yaşayan çocuğun öksürük, boğaz ağrısı ve 39 dereceye varan ateş şikayetiyle 16 Şubat'ta başkent Phnom Penh'deki bir hastaneye sevk edildiğini ancak müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Söz konusu vakanın Kamboçya'da 2014 yılından beri görülen ilk kuş gribi vakası olduğu kaydediliyor.