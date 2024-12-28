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DSÖ: İsrail'in, Uluslararası Sana Havalimanı'na saldırısında yaralanan BM personelini tahliye ettik

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan Uluslararası Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırıda yaralanan BM personelini tahliye etmeyi başardıklarını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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DSÖ: İsrail'in, Uluslararası Sana Havalimanı'na saldırısında yaralanan BM personelini tahliye ettik
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Ghebreyesus, BM Dünya Gıda Programına (WFP) bağlı BM İnsani Hava Hizmeti personellerinin Yemen'den tahliyesine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Saldırıda yaralanan BM İnsani Hava Hizmeti çalışanlarını tahliye etmeyi başardık"

26 Aralık'ta İsrail ordusunun Uluslararası Sana Havalimanı'na saldırısı sonucu yaralanan BM İnsani Hava Hizmeti çalışanlarını tahliye etmeyi başardıklarını kaydeden Ghebreyesus, Ürdün'e ulaştıklarını ve yaralıların burada daha iyi tedavi göreceğini bildirdi.

Ghebreyesus, "Sivillere ve insani yardım görevlilerine yönelik saldırılar her yerde durdurulmalı." vurgusunda bulundu.

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