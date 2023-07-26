DSÖ: Kuzey yarım küredeki orman yangınları 40 kişinin ölümüne neden oldu

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, haftalık basın toplantısında, güncel sağlık konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aşırı sıcakların kuzey yarım kürede sağlığı tehdit etmeyi sürdürdüğünü belirten Ghebreyesus, "Yüksek sıcaklıklar ve diğer koşullar, Cezayir, Yunanistan, İtalya ve Tunus'ta 40 kişinin ölümüne ve binlerce kişinin tahliye edilmesine neden olan orman yangınlarına yol açtı." dedi.

Ghebreyesus, Dünya Meteoroloji Örgütünün (WMO) geçen ay yayımladığı raporda, "Avrupa'nın en hızlı ısınan bölge" olduğu bilgisinin yer aldığını anımsatarak, WMO'nun yeni raporuna göre geçen yıl kuzey yarım kürede kaydedilen en sıcak yaz ayında Avrupa'da yüksek sıcaklıklar sebebiyle 61 bin kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Aşırı sıcaklıkların yerinden edilmiş, çatışmalardan etkilenmiş veya savunmasız ortamlarda yaşayanların sağlığı üzerindeki etkisinden de endişe duyduklarını dile getiren Ghebreyesus, Suriye'nin kuzeybatısında bu ay 40 yangının rapor edildiğini ve bunların evler ile çadırlara zarar verdiğini söyledi.

Ghebreyesus, yüksek sıcaklığın, bitkinliği veya sıcak çarpmasını tetikleyebileceğini, kalp, damar, solunum, böbrek hastalıkları ve ruh sağlığıyla ilgili sorunları da şiddetlendirebileceğini ifade etti.

Yaşlı insanlar, bebekler, dışarıda çalışanlar ve kronik hastalığı olanların sıcaklar karşısında savunmasız olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Sıcak havanın sağlığa olumsuz etkilerinin, mümkünse günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmayarak ve susuz kalmamak gibi sağduyulu önlemlerle önüne geçilebilir." dedi.

Ghebreyesus, hükümetlerin de erken uyarı ve müdahale sistemlerinin yanı sıra etkili iletişimle planlar oluşturarak vatandaşlarına aşırı sıcaklardan etkilenmemeleri için yardımcı olabileceğini söyledi.