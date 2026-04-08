DSÖ’den Gazze İçin ‘tıbbi abluka’ uyarısı: Dr. Balkhy tedavi süreçlerinin çöktüğünü açıkladı

Dr. Balkhy, yaptığı kapsamlı değerlendirmede, Gazze’ye giren yardımların sadece ‘devede kulak’ kaldığını ve mevcut kısıtlamaların doktorların ellerini kollarını bağladığını dile getirdi. Özellikle diyaliz üniteleri, onkoloji servisleri ve yoğun bakım üniteleri için kritik öneme sahip yedek parçaların ve tıbbi sarf malzemelerinin "güvenlik" gerekçesiyle engellenmesinin, hastalar üzerinde doğrudan bir "ölüm fermanı" etkisi yarattığını belirtti. Balkhy, "Tıbbi yardımın bir pazarlık unsuru olarak kullanılması, uluslararası insancıl hukukun en temel ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Tedavi süreçlerinin kesintiye uğraması, sadece bugünü değil, bölgenin gelecekteki halk sağlığı haritasını da kalıcı olarak tahrip etmektedir" diyerek uluslararası toplumu acil eyleme çağırdı.

Salgın hastalık riski ve altyapı çöküşü

Sağlık sistemindeki çöküşün sadece yaralılarla sınırlı olmadığını, hijyen koşullarının bozulmasıyla birlikte salgın hastalıkların da kapıda olduğunu hatırlatan Dr. Balkhy, temiz suya erişim ve atık yönetimi konusundaki yetersizliklerin durumu daha da komplike hale getirdiğini aktardı. DSÖ yetkilisi, çocuk felci, hepatit ve ciddi solunum yolu enfeksiyonlarının bölgede hızla yayılabileceğine dair uyarılarını yineleyerek, tıbbi koridorların derhal ve koşulsuz olarak açılması gerektiğini savundu. Balkhy'ye göre, ilaç sevkiyatlarının yanı sıra ağır yaralı ve hastaların bölge dışındaki donanımlı hastanelere tahliye edilmemesi, sağlık çalışanlarının üzerindeki baskıyı yönetilemez bir seviyeye çıkarmış durumda.

Küresel vicdana çağrı ve kalıcı çözüm arayışı

Konuşmasının son bölümünde küresel liderlere ve insani yardım kuruluşlarına seslenen Dr. Balkhy, Gazze’de yaşananların bir "insanlık sınavı" olduğunu ifade etti. Yardımların ulaştırılması için güvenli geçiş yollarının tesis edilmesinin bir lütuf değil, yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatan Balkhy, DSÖ'nün bölgedeki ekiplerinin her türlü riske rağmen görev başında olduğunu ancak lojistik destek olmadan bu çabaların sonuçsuz kalacağını belirtti. Bu açıklamalar, aynı zamanda Orta Doğu'da sağlanan son ateşkes diplomatik girişimlerinin, Gazze'deki tıbbi koridorları da kapsayacak şekilde genişletilmesi yönündeki baskıları artıracak bir hamle olarak değerlendiriliyor.