DTÖ, küresel ticaret büyümesi için yüzde 1'lik öngörüsünü korudu

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Iweala, Davos'ta yaptığı açıklamada, örgütün 2023'te küresel ticaret büyümesi için yaptığı yüzde 1'lik tahminine şimdilik bağlı kaldığını söyledi.

Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, DTÖ'nün tahminini aşağı yönlü revize etmediğini, bir sonraki değerlendirmenin ise nisan ayında olacağını belirtti.

Iweala, dünya ticaretinin 2022'nin ikinci yarısında ivme kaybettiğini ve 2023'te çok sayıda şokun, küresel ekonomi üzerinde baskı uygulayacağının düşünüldüğünü ifade etti.

Ekim ayında, DTÖ ekonomistleri, 2023 için küresel mal ticareti hacimlerindeki büyüme tahminini, yüzde 3,4'ten yüzde 1'e düşürmüşt