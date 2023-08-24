  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Dünya
  3. DTÖ: Otomobil talebi küresel ticareti canlandırdı
Takip Et

DTÖ: Otomobil talebi küresel ticareti canlandırdı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), güçlü otomotiv talebinin desteği ile küresel ticarette artış ivmesinin görüldüğünü bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

DTÖ tarafından yapılan açıklamada, “Ürün Ticareti Barometresine” göre, bu yılın haziran ayında küresel ticarette artış gözlemlendiği belirtildi.

Mayısta 95,6 olan ticaret barometresinin haziran ayında 99,1 seviyesine yükseldiği ifade edilen açıklamada, küresel ürün ticaretinin, güçlü otomobil üretimi ve satışı dolayısıyla 2023 yılının ikinci çeyreğinde yeniden canlandığı kaydedildi.

Açıklamada, ihracat siparişlerinin sınırlı kalması halinde, küresel ürün ticaretindeki yukarı yönlü ivmenin bu yılın üçüncü çeyreğinde sınırlı kalabileceğine işaret edildi.

Otoda ralli bitti ikinci el düşüşte

Otomotiv Haberleri

Otoda ralli bitti ikinci el düşüşte
Bu konularda ilginizi çekebilir
otomotiv