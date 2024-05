Dua Lipa'dan Gazze'ye destek paylaşımı: Çocukların diri diri yakılması asla haklı gösterilemez

Kısa bir süre önce 'Radical Optimism' adlı hit albümünü yayınlayan Kosova asılıllı İngiliz ünlü pop yıldızı, Instagram'da yaptığı yeni bir güncellemede Filistin'e desteğini ifade ederek aktivistler ve insani yardım grupları tarafından öncülük edilen viral bir görüntüye desteğini açıkladı.

Yapay zeka tarafından oluşturulan görselde bir kamptaki çadırların üzerinde 'Tüm Gözler Refah'ta' yazıyor.

Refah, Gazze'nin güneyinde yer alan bir şehir ve daha önce 'güvenli bölge' olarak tanımlanan Refah'ta İsrail'in devam eden saldırıları sonrasında çok sayıda Filistinli yerinden edilmiş durumda.

Refah mülteci kampına yönelik saldırının yanı sıra yaşanan can kayıpları, Filistin halkına yönelik saldırıların durdurulması için kitlesel çığlıklara yol açtı.

Özellikle sosyal medyada ivme kazanan "Tüm Gözler Refah'ta" sloganı, insanları başka tarafa bakmamaya, ateşkes talep etmeye ve insani yardımdan yoksun mülteci kamplarında yaşamak zorunda kalanlara destek olmaya çağırıyor.

Save The Children, Oxfam, Americans For Justice In Palestine Action, Jewish Voice For Peace ve Palestine Solidarity Campaign gibi gruplar bu görsellerin sosyal medyada viral olmasını sağladı ve Instagram'da bir günden kısa bir süre içinde 29 milyondan fazla kez paylaşıldı.

Dua Lipa, şiddet olaylarının ortasında Filistin halkına desteklerini internet üzerinden gösteren pek çok ünlü isimden biri.

Lipa, Instagram Hikayeleri'nde "Çocukların diri diri yakılması asla haklı gösterilemez" diye yazdı. "Tüm dünya İsrail soykırımını durdurmak için seferber oluyor. Lütfen Gazze ile dayanışmanızı gösterin. #AllEyesOnRafah."

Sosyal medyada 'All Eyes On Rafah' grafiğini paylaşan diğer isimler arasında Pedro Pascal, Bella Hadid ve Susan Sarandon da yer alıyor.

Dua Lipa, geçen yıl ABD Başkanı Joe Biden'a ateşkes çağrısında bulunan açık bir mektuba Jessica Chastain, Michael Stipe ve Cate Blanchett gibi isimlerle birlikte imza atmıştı