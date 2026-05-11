Dua Lipa’dan Samsung’a 15 milyon dolarlık dava: Fotoğrafımı izinsiz kullandılar

İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Samsung’a karşı ABD’de dava açtı. Lipa, elektronik devinin kendisine ait bir fotoğrafı, televizyon satmak için izinsiz kullandığını ve bu kullanımdan maddi kazanç sağladığını öne sürdü.

Kaliforniya’da bir federal mahkemeye sunulan dava dilekçesine göre Samsung, geçen yıl ABD’de satılan televizyonlarının “önemli bir bölümünde” karton ambalajlara basılan televizyon ekranı görselinde Dua Lipa’nın fotoğrafını kullandı.

The Guardian'ın aktardığına göre Dua Lipa, fotoğrafın kullanıldığını Haziran 2025’te fark ettiğini, bunun üzerine Samsung’dan kullanımı derhal durdurmasını istediğini belirtti. Ancak dava dilekçesinde şirketin bu talebe “kayıtsız ve umursamaz” davrandığı, kullanımı durdurmayı ise “defalarca reddettiği” öne sürüldü.

“Dua Lipa bu kullanıma izin vermedi”

Dava dilekçesinde, “Lipa’nın yüzü, bilgisi olmadan, karşılık ödenmeden ve hiçbir söz hakkı, kontrol ya da katkısı bulunmadan bir tüketici ürününe yönelik kitlesel pazarlama kampanyasında belirgin biçimde kullanıldı” denildi.

Dilekçede ayrıca, “Lipa bu kullanıma izin vermedi ve verseydi de böyle bir kullanıma izin vermezdi” ifadesi yer aldı.

Davaya konu olan fotoğrafın, 2024’te Austin City Limits Festivali’ndeki bir performans öncesinde kuliste çekildiği ve telif hakkının Dua Lipa’ya ait olduğu belirtildi.

Lipa, Samsung’a telif hakkı ihlali, California’daki kişilik hakkı düzenlemesinin ihlali, federal Lanham Act kapsamında yanıltıcı çağrışım ve marka haklarına ilişkin iddialarla dava açtı.

Hayran yorumları da dosyaya girdi

Dava dilekçesinde Samsung’un, Dua Lipa’nın ürünü desteklediği izlenimi yaratarak maddi kazanç sağladığı savunuldu. Dosyada, sosyal medyada hayranlar tarafından paylaşıldığı belirtilen bazı yorumlara da yer verildi.

Bir kullanıcının “Sırf üzerinde Dua Lipa var diye o televizyonu alırdım” dediği, bir diğerinin ise “Televizyon almayı düşünmüyordum ama kutuyu görünce almaya karar verdim” yorumunu yaptığı aktarıldı.

Başka bir yorumda ise “Bir şey satmanız gerekiyorsa üzerine Dua Lipa’nın fotoğrafını koymanız yeterli” ifadeleri yer aldı.

“Marka değerimi kontrol etme hakkım elimden alındı”

Dava dilekçesinde Dua Lipa’nın ürün tanıtımları konusunda “son derece seçici” davrandığı, bugüne kadar Apple, Porsche, Versace, Bulgari ve Nespresso gibi markalarla işbirlikleri yaptığı belirtildi.

Samsung’un davranışının, Lipa’nın başarılı bir marka oluşturmak için verdiği emeği “alay konusu haline getirdiği” savunuldu.

Dilekçede, şirketin bu kullanımının Lipa’yı kendi görsel varlıklarını kontrol etme ve bunlardan gelir elde etme hakkından mahrum bıraktığı kaydedildi.

Dua Lipa, Samsung’un fotoğrafı kullanmasının kalıcı olarak engellenmesini, en az 15 milyon dolar gerçek zarar tazminatı ödenmesini, ayrıca cezai tazminat ve dava masraflarının karşılanmasını talep ediyor.

Samsung ise iddialara ilişkin yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.