Dubai düşen turist sayısını teşviklerle artırmak için uğraşıyor

Dubai, İran savaşı'nın başlamasından bu yana keskin şekilde düşen ve bir zamanlar rekor seviyelere ulaşan turist sayılarını yeniden artırmak amacıyla dikkat çekici ve maliyetli adımlar atıyor. Şehir ekim ayı sonuna kadar ülkeye giriş yapan ziyaretçilere 800 doların üzerinde değere sahip seyahat ayrıcalıkları sunmaya başladı.

• A Dubai Invite (Bir Dubai Daveti) adı verilen yeni program, Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları ve sakinlerinin arkadaşlarını ve akrabalarını Dubai'ye davet etmelerine olanak tanıyor. Davet edilen kişiler, değeri 3 bin BAE dirhemini (yaklaşık 800 ABD doları) aşan çeşitli avantajlardan yararlanabiliyor.

•Davet edilen ziyaretçiler otel konaklamaları, restoran indirimleri veya turistik cazibe merkezlerine giriş biletlerini içerebilen bir avantaj paketi alacak. 20 Temmuz ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasında Dubai'ye gelen misafirler bu teşviklerden faydalanabilecek.

• Bu program, Dubai'nin şubat ayında başlayan ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın ardından turizmi canlandırmak için attığı en son adım oldu. Savaş nedeniyle Dubai havalimanlarında faaliyet gösteren hava yolu şirketlerinin sayısı yarıya inerken, dünya genelindeki birçok yolcu da Orta Doğu üzerinden geçen rotalardan bilinçli olarak kaçınmaya başladı.

• Dubai ayrıca bu yıl, sık seyahat eden ziyaretçileri teşvik etmek amacıyla beş yıl geçerli çok girişli yeni bir turist vizesi uygulamaya koydu. Bunun yanı sıra Emirates Havayolları ile işbirliği yaparak lüks otellerde ücretsiz konaklama fırsatları sunmaya başladı ve uzun süreli ziyaretçilerin BAE'de yerel banka hesabı açmasını kolaylaştırmak için finansal düzenlemeleri de esnetti.

• Şehre daha fazla yabancı ziyaretçi çekmeye yönelik bu girişimler, Dubai'nin geçen yıl (aynı zamanda 2023 ve 2024 yıllarında da) ziyaretçi sayısında tarihi rekorlar kırmasının ardından geldi.

• Geçen yıl Dubai'yi ziyaret eden uluslararası gecelemeli turist sayısı 19,5 milyondu ve şehir böylece üst üste üçüncü kez turizmde rekor performans sergilemiş oldu. Otellerde ortalama doluluk oranı yüzde 80,7'ye ulaştı (New York'un yüzde 84,1'lik oranına oldukça yakın). Ayrıca Dubai, aralık ayında tarihinde ilk kez tek bir ay içinde 2 milyondan fazla uluslararası ziyaretçiyi ağırlayarak yılı tamamladı.

Saldırılar turistleri kaçırdı!

Çatışmaların ilk dönemlerinde İran'ın Dubai yakınlarına düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırıları sırasında şehrin çeşitli bölgelerine, büyük yerleşim alanlarına, otellere ve havalimanına enkaz parçaları düştü. Lüks Palm Adası'ndaki Fairmont Oteli'ne isabet eden parçaların görüntüleri internette geniş yankı uyandırdı ve Dubai'de bir düzineden fazla kişi hayatını kaybetti.

Hava yolu şirketleri binlerce uçuşu iptal etti veya farklı rotalara yönlendirdi. Ülkeler hava sahalarını defalarca kapatırken hükümetler de seyahat uyarılarını sertleştirdi. Bu gelişmeler Orta Doğu'ya ulaşımı daha riskli hale getirdi. Çatışmalar turizmi de olumsuz etkiledi ve bunun bedelini yerel işletmeler ödüyor. Dubai'deki bir restoran grubu BBC'ye yaptığı açıklamada gelirlerinin yüzde 50'den fazla düştüğünü, turistlere büyük ölçüde bağımlı bazı restoranlarda ise gelir kaybının yüzde 70 ila yüzde 80'e ulaştığını belirtti.

Dubai'de faaliyet gösteren bir restoran zincirinin üst düzey yöneticisi de BBC'ye, müşteri trafiğinin normal seviyelerin yalnızca yüzde 15 ila yüzde 20'sine düştüğünü ve çalışanlarının yarısından fazlasının ücretsiz izne çıkarıldığını söyledi. Dubai'nin en ünlü otellerinden bazıları ise tamamen kapanarak yenileme çalışmalarını öne çekti. Bunlar arasında, yelken biçimindeki Burj Al Arab da bulunuyor. Otel kapsamlı bir restorasyon çalışması için 18 ay süreyle kapalı kalacak. Uluslararası ziyaretçi sayısı Ürdün'de yaklaşık yüzde 30 azalırken, Lübnan'da turizm sektörü neredeyse tamamen çöktü; sektör temsilcileri ziyaretçi sayısında yüzde 80'lik bir düşüş yaşandığını bildiriyor. Genel olarak ise Orta Doğu, 2026 yılının ilk çeyreğinde uluslararası turist varışlarında yüzde 14'lük bir gerileme kaydetti.