Dubai Havalimanı yakınlarına İHA isabet etti: Yaralılar var
Birleşik Arap Emirliklerindeki (BAE) Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarına 2 insansız hava aracının (İHA) düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Orta Doğu'da İran ve ABD-İsrail çatışması sürüyor. BAE'nin Dubai kentindeki Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarına 2 İHA isabet etti.
Dubai Medya Ofisinden yapılan açıklamada, 2 Gana, 1 Bangladeş ve 1 Hindistan vatandaşının yaralandığı ifade edildi. Hava trafiğinin normal seyrinde devam ettiği aktarıldı.