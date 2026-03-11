  1. Ekonomim
Dubai Havalimanı yakınlarına İHA isabet etti: Yaralılar var

Birleşik Arap Emirliklerindeki (BAE) Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarına 2 insansız hava aracının (İHA)'nın isabet etmesiyle 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dubai Havalimanı yakınlarına İHA isabet etti: Yaralılar var
Birleşik Arap Emirliklerindeki (BAE) Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarına 2 insansız hava aracının (İHA) düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Orta Doğu'da İran ve ABD-İsrail çatışması sürüyor. BAE'nin Dubai kentindeki Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarına 2 İHA isabet etti.

Dubai Medya Ofisinden yapılan açıklamada, 2 Gana, 1 Bangladeş ve 1 Hindistan vatandaşının yaralandığı ifade edildi. Hava trafiğinin normal seyrinde devam ettiği aktarıldı.

