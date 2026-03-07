  1. Ekonomim
Dubai Havalimanı'nda kısa süreli aranın ardından uçuşlar yeniden başladı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde yer alan Dubai Havalimanı'ndaki uçuşlar bu sabah verilen kısa aranın ardından yeniden başladı.

Dubai Medya Ofisi’nin, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Dubai Havalimanı’ndaki uçuşların askıya alındığı duyuruldu.

Açıklamada, uçuşların neden askıya alındığına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Bu açıklamadan kısa süre sonra Dubai merkezli Emirates Havayolları, yaptığı yazılı açıklamayla, Dubai Havalimanı’ndan uçuşlara yeniden başlandığını bildirdi.

Sosyal medyada kamikaze İHA saldırısı görüntüsü

Öte yandan sosyal medyada, Dubai Havalimanı’na kamikaze insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği yönünde görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde, kamikaze bir İHA’nın Dubai Havalimanı’na isabet ettiği ve patlama yaşandığı görülüyor.

BAE makamlarından Dubai Havalimanı’na kamikaze İHA ile saldırı düzenlendiğini gösteren görüntü hakkında henüz açıklama yapılmadı.

