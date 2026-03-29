Dubai'de sokaklar bataklığa döndü, havalimanı sular altında kaldı!

Çöl ortasında inşa edilen ve gösterişli yaşamıyla bilinen Dubai, tarihin en yoğun yağışlarından birini deneyimleyerek büyük bir felaket yaşadı. Yoğun sağanak, kenti neredeyse felç ederken, ortaya çıkan manzara altyapının yetersizliğini bir kez daha ortaya koydu.

Yağış hazırlıksız yakaladı

Kısa sürede etkili olan yoğun yağış, yıl boyunca düşen yağmur miktarına yaklaşırken, drenaj sistemlerinin yetersiz kalmasıyla yollar göle döndü. Kumla karışan sel suları, caddeleri çamur ve bataklık haline getirirken çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.

Havalimanı sular altında kaldı

Dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan Dubai Uluslararası Havalimanı’nda pistler suyla kaplandı. Uçakların su içinde ilerlediği görüntüler dikkat çekerken, binlerce uçuş iptal edildi veya ertelendi. Terminalde mahsur kalan yolcular nedeniyle büyük bir kaos yaşandı.

Ekonomiye çifte darbe

Öte yandan Orta Doğu’da devam eden savaşın küresel ticaret ve enerji hatlarını olumsuz etkilediği bir dönemde yaşanan sel felaketi, Dubai ekonomisine ikinci bir darbe vurdu. Bölgenin lojistik ve finans merkezlerinden biri olan şehirde hava ve kara ulaşımının aksaması, ticaret zincirinde ciddi kesintilere yol açtı.

Uzmanlar, savaş nedeniyle zaten baskı altında olan enerji ve taşımacılık sektörünün, bu tür doğal afetlerle birlikte daha kırılgan hale geldiğine dikkat çekiyor.