Dubai’de yeni bir rekor: Dünyanın en yüksek saatli konut kulesi geliyor

Yüksek binalarıyla özdeşleşen Dubai, bir kez daha dünya gündeminde. İsviçreli lüks saat markası Franck Muller ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin önde gelen gayrimenkul geliştiricilerinden birinin işbirliğiyle hayata geçirilecek Franck Muller Aeternitas Tower, tamamlandığında dünyanın en yüksek saatli binası olacak.

Dubai Marina’da yükselecek kule, 649 lüks konuttan oluşacak ve 450 metre yüksekliğiyle kentin siluetine yeni bir ikon kazandıracak.

“Dünyanın en büyük saat kulesi yatırımcıların ilgisini artıracak”

Parcel CEO’su Özden Çimen, projenin küresel yatırımcı ilgisini artıracağı görüşünde:

“649 adet lüks dairenin olduğu yeni devasa yapı, en pahalı konutların piyasaya sunulmasına aday. Stüdyoların yarım milyon dolarlık satış fiyatıyla sunulacağı girişim, BAE’nin global imajına yeni bir soluk getirebilir. Özellikle Dubai ile özdeşen lüks yaşam ve uluslararası birliktelik, yeni yapılacak olan bu yapılarla perçinleniyor. Yatırımcıların dünyanın en büyük saat kulesi olarak gördüğü bu bina, farklı kıtalardan yatırımcıları da kendine çekebilir.”

Dubai markalı konutların küresel merkezi haline geliyor

Dubai, son yıllarda markalı konut projelerinde dünya çapında öne çıkıyor. Kentte lüks markalarla iş birlikleri artarken, konutlarda dizayn, güvenlik ve yaşam kalitesi kavramları yeniden tanımlanıyor.

Çimen, bu sürecin Dubai’nin marka değerini daha da güçlendirdiğini vurguladı: “Markalı konutların yayılması için özel bir efor sarf eden Dubai, dünyanın en ünlü markalarıyla çalışıyor. Yılda ortalama 10 bin milyoneri kendine çeken şehirde yeni saat kulesi, marka bir değer olarak Dubai’nin simgesi haline gelebilir. Bu durum hem yatırımcıyı daha fazla şehre çekebilir hem de turistleri markalı binaları ziyarete yönlendirebilir.”

Lüksün ve mühendisliğin buluştuğu yeni ikon

Franck Muller Aeternitas Kulesi, adını Latince “sonsuzluk” anlamına gelen Aeternitas kelimesinden alıyor. Binanın tepesinde yer alacak 40 metre yüksekliğinde ve 30 metre genişliğindeki dev saat, 6 kilometre mesafeden görülebilecek. Kulenin 2024’te temeli atıldı ve 2027’de tamamlanması planlanıyor. Proje, yalnızca lüks bir yaşam alanı değil, aynı zamanda mühendislik, tasarım ve markalı gayrimenkul alanında yeni bir dönemin de simgesi olacak.