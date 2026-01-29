Dubai’den dikkat çeken adım: Altın caddesi kurulacak

Gold Street projesi, altın ve mücevher satışına odaklanan mağazalar, ticaret merkezleri ve lüks perakende markalarını tek çatı altında buluşturacak. Proje kapsamında oluşturulacak yeni alanın, sektöre yönelik geniş bir alışveriş ve ticaret ekosistemi sunması hedefleniyor.

Yetkililer, Gold Street’in hayata geçmesiyle birlikte Dubai’nin küresel altın piyasasındaki konumunun daha da güçleneceğini, aynı zamanda şehri ziyaret eden turistler için yeni ve güçlü bir çekim noktası oluşturacağını ifade etti.

“Dubai Gold District” projesinin içinde yer alacak tesisler

Gold Street, daha geniş kapsamlı “Dubai Gold District” projesinin içinde yer alacak. Bu bölgede yüzlerce altın ve mücevher perakendecisi, ticari alanlar ve turizme yönelik tesisler bulunacak.

Ticaret ve turizm gelirleri artırılması hedefleniyor

Dubai yönetimi, projenin hem altın ticaret hacmini artırmasını hem de kentin perakende ve turizm gelirlerine katkı sağlamasını hedefliyor. Gold Street’in açılış tarihi ile ilgili detayların önümüzdeki dönemde paylaşılması bekleniyor.