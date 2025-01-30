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Duheyra bölgesindeki evlerine dönen Lübnanlılar yıkımla karşılaştı

İsrail’in, Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelerden çekilmesinin ardından sınır bölgesinde yer alan Duheyra kentine dönenler, tahrip olmuş yollar ve yıkılmış binalarla karşılaştı.

Haber Merkezi
AA
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Duheyra bölgesindeki evlerine dönen Lübnanlılar yıkımla karşılaştı
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İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelerden çekildi.

İsrail’in, Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelerden çekilmesinin ardından Lübnanlılar evlerine dönmeye devam ediyor.Ülkenin güneyindeki Duheyra'ya dönen Lübnanlılar, İsrail'in yıktığı evlerini tekrar inşa etmeye kararlı olduklarını vurguladı.

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