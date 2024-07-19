Duman detektörleri uyarı veren yolcu uçağı acil iniş yaptı

Hindustan Times'ın haberine göre, Yeni Delhi'den San Francisco'ya uçan ve 245 yolcu ve mürettebatı taşıyan uçak, dün gece Krasnoyarsk Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.

Krasnoyarsk Havalimanı yetkilileri, uçağın, kargo kısmında "duman detektörlerinin uyarı vermesi soncu" iniş yaptığını açıkladı. Air India ise konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'da mahsur kalan yolcular için yapılacak ikame uçuş için yasal izinlerin alındığını duyurdu.

Güvenlik amacıyla gerçekleştirilen zorunlu iniş nedeniyle yolculara verilen rahatsızlıktan dolayı üzüntü duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Akşam saatlerinde kapalı olan terminaldeki yiyecek ve içecek tesisleri şu anda açılmış olup tüm yolculara yemek hizmeti verilmektedir." ifadesi

Hindistan'ın Moskova Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada da üç üst düzey yetkili ve bir tercümanın, yolculara yardımcı olmak üzere Krasnoyarsk'ta bulunduğu bilgisini paylaştı.

Açıklamada, "yolculara mümkün olan her türlü yardımı sağlamak üzere havalimanı, güvenlik yetkilileri ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Temsilciliği ile koordinasyon halinde" olunduğu kaydedildi.