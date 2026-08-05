Dün Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısı 10'dan 8'e geriledi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Dün Hürmüz Boğazı'ndan geçen doğrulanmış gemi sayısı 10'dan 8'e geriledi. Bu gemilerin yedisi Basra Körfezi'nden çıkış yaparken yalnızca biri bölgeye giriş gerçekleştirdi. Sekiz geçişin beşi İran'ın tek taraflı deniz koridorunu kullanırken, Hürmüz Trafik Ayırım Düzeni (Traffic Separation Scheme) üzerinden herhangi bir geçiş kaydedilmedi.

Babülmendep Boğazı'ndaki gemi trafiği ise 25'ten 34'e yükseldi. Bu kapsamda 18 gemi Kızıldeniz'e giriş yaparken, 16 gemi bölgeden çıkış gerçekleştirdi.