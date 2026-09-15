Dünya alarm veriyor: İki milyar kişinin su kaynağı tükeniyor

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İklim krizinin etkileri ve kontrolsüz kaynak kullanımı, dünya genelindeki tatlı su rezervlerini tükenme noktasına getirdi. Yayımlanan son raporlar, yaklaşık iki milyar insanın günlük yaşamını ve tarımsal faaliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu su kaynaklarının tehlikeli biçimde azaldığını gösteriyor.

Nehir havzaları ve yeraltı su su depolarındaki çekilmenin hız kazanması, su güvenliği riskini küresel ölçekte en üst seviyeye çıkardı.

İklim değişikliği ve kontrolsüz tüketim tetikliyor

Uzmanlar, su kaynaklarının kurumasındaki ana etkenlerin başında küresel sıcaklık artışına bağlı kuraklık ve verimsiz sulama yöntemlerinin geldiğini vurguluyor. Yağış rejimlerindeki düzensizlik, yeraltı su kaynaklarının kendini besleme kapasitesini düşürürken, artan nüfus ve sanayileşme talebi mevcut stoklar üzerindeki baskıyı artırıyor. Su havzalarındaki bu hızlı kayıp, sadece içme suyu tedarikini değil, aynı zamanda gıda üretimini de doğrudan tehdit ediyor.

Acil eylem ve sürdürülebilir yönetim çağrısı

Rapor, su krizinin önüne geçilmesi için uluslararası düzeyde ortak stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini altını çiziyor. Bilim insanları; su tasarrufu sağlayan teknolojilerin yaygınlaştırılması, tarımda modern sulama sistemlerine geçilmesi ve yeraltı su kaynaklarının koruma altına alınması gerektiğinin önemle üzerini çiziyor.

Önlem alınmakta geç kalınması halinde, su kıtlığı kaynaklı kitlesel göçlerin ve bölgesel krizlerin kaçınılmaz olacağı ifade ediliyor.