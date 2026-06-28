Dünya Altın Konseyi duyurdu: Türkiye ne kadar altın üretiyor?
Dünya Altın Konseyi verilerine göre, küresel maden altın üretimi 3 bin 661,2 tona ulaşırken, Çin 380,2 tonla liderliğini korudu; Türkiye ise 30,6 tonluk üretimiyle dünya sıralamasında 29. sırada yer aldı.
World Gold Council (Dünya Altın Konseyi) verilerine göre, 2024 yılında küresel maden altın üretimi 3.661,2 ton olarak gerçekleşti. Çin, 380,2 tonla açık ara liderliğini korurken, Afrika kıtası küresel arzın yaklaşık dörtte birini sağladı.
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Çin, 380,2 ton üretimle dünyanın en büyük altın üreticisi konumunda (küresel üretimin %10’undan fazlası).
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Afrika ülkeleri toplamda küresel altın üretiminin neredeyse %25’ini karşılıyor.
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Rusya ve Avustralya güçlü takipçiler olurken, Türkiye 29. sırada 30,6 ton üretimle listede yer aldı.
|Sıra
|Ülke
|Üretim (ton)
|1
|🇨🇳 Çin
|380,2
|2
|🇷🇺 Rusya
|330,0
|3
|🇦🇺 Avustralya
|284,0
|4
|🇨🇦 Kanada
|202,1
|5
|🇺🇸 ABD
|158,0
|6
|🇬🇭 Gana
|140,6
|7
|🇲🇽 Meksika
|140,3
|8
|🇮🇩 Endonezya
|140,1
|9
|🇵🇪 Peru
|136,9
|10
|🇺🇿 Özbekistan
|129,1
|11
|🇲🇱 Mali
|100,0
|12
|🇿🇦 Güney Afrika
|98,9
|13
|🇧🇫 Burkina Faso
|94,4
|14
|🇰🇿 Kazakistan
|87,0
|15
|🇧🇷 Brezilya
|83,7
|16
|🇸🇩 Sudan
|73,8
|17
|🇬🇳 Gine
|68,0
|18
|🇨🇴 Kolombiya
|65,8
|19
|🇨🇮 Fildişi Sahili
|58,0
|20
|🇹🇿 Tanzanya
|51,8
|21
|🇿🇼 Zimbabwe
|50,9
|22
|🇵🇬 Papua Yeni Gine
|49,8
|23
|🇨🇩 Kongo DC
|42,3
|24
|🇦🇷 Arjantin
|39,7
|25
|🇵🇭 Filipinler
|38,8
|26
|🇨🇱 Şili
|34,8
|27
|🇳🇪 Nijer
|33,6
|28
|🇻🇪 Venezuela
|30,6
|29
|🇹🇷 Türkiye
|30,6
|30
|🇸🇷 Surinam
|27,7
|31
|🇧🇴 Bolivya
|26,5
|32
|🇪🇨 Ekvador
|24,3
|33
|🇰🇬 Kırgızistan
|23,6
|34
|🇲🇷 Moritanya
|21,9
|35
|🇱🇷 Liberya
|20,3
|36
|🇩🇴 Dominik Cumhuriyeti
|18,4
|37
|🇲🇬 Madagaskar
|16,2
|38
|🇸🇳 Senegal
|15,3
|39
|🇬🇾 Guyana
|13,5
|40
|🇲🇳 Moğolistan
|12,6
|41
|🇱🇦 Laos
|9,9
|42
|🇧🇬 Bulgaristan
|8,6
|43
|🇫🇮 Finlandiya
|8,5
|44
|🇸🇪 İsveç
|6,8
|-
|Diğer Ülkeler
|233,3
|Toplam
|Dünya
|3.661,2
Çin’in uzun yıllardır süren liderliği, güçlü madencilik altyapısı ve devlet desteğiyle pekişiyor. Afrika’nın yükselişi ise kıtanın maden sektörüne yapılan yatırımların sonucu. Türkiye, 30,6 tonluk üretimiyle listenin 29. sırasında yer alarak küresel altın üretimine katkıda bulunuyor. Bu üretim, ülkenin madencilik sektörünün potansiyelini ve altın madenciliğinin ekonomiye katkısını gösteriyor.