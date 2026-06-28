Dünya Altın Konseyi duyurdu: Türkiye ne kadar altın üretiyor?

World Gold Council (Dünya Altın Konseyi) verilerine göre, 2024 yılında küresel maden altın üretimi 3.661,2 ton olarak gerçekleşti. Çin, 380,2 tonla açık ara liderliğini korurken, Afrika kıtası küresel arzın yaklaşık dörtte birini sağladı.

Çin , 380,2 ton üretimle dünyanın en büyük altın üreticisi konumunda (küresel üretimin %10’undan fazlası).

Afrika ülkeleri toplamda küresel altın üretiminin neredeyse %25’ini karşılıyor.

Rusya ve Avustralya güçlü takipçiler olurken, Türkiye 29. sırada 30,6 ton üretimle listede yer aldı.

Sıra Ülke Üretim (ton) 1 🇨🇳 Çin 380,2 2 🇷🇺 Rusya 330,0 3 🇦🇺 Avustralya 284,0 4 🇨🇦 Kanada 202,1 5 🇺🇸 ABD 158,0 6 🇬🇭 Gana 140,6 7 🇲🇽 Meksika 140,3 8 🇮🇩 Endonezya 140,1 9 🇵🇪 Peru 136,9 10 🇺🇿 Özbekistan 129,1 11 🇲🇱 Mali 100,0 12 🇿🇦 Güney Afrika 98,9 13 🇧🇫 Burkina Faso 94,4 14 🇰🇿 Kazakistan 87,0 15 🇧🇷 Brezilya 83,7 16 🇸🇩 Sudan 73,8 17 🇬🇳 Gine 68,0 18 🇨🇴 Kolombiya 65,8 19 🇨🇮 Fildişi Sahili 58,0 20 🇹🇿 Tanzanya 51,8 21 🇿🇼 Zimbabwe 50,9 22 🇵🇬 Papua Yeni Gine 49,8 23 🇨🇩 Kongo DC 42,3 24 🇦🇷 Arjantin 39,7 25 🇵🇭 Filipinler 38,8 26 🇨🇱 Şili 34,8 27 🇳🇪 Nijer 33,6 28 🇻🇪 Venezuela 30,6 29 🇹🇷 Türkiye 30,6 30 🇸🇷 Surinam 27,7 31 🇧🇴 Bolivya 26,5 32 🇪🇨 Ekvador 24,3 33 🇰🇬 Kırgızistan 23,6 34 🇲🇷 Moritanya 21,9 35 🇱🇷 Liberya 20,3 36 🇩🇴 Dominik Cumhuriyeti 18,4 37 🇲🇬 Madagaskar 16,2 38 🇸🇳 Senegal 15,3 39 🇬🇾 Guyana 13,5 40 🇲🇳 Moğolistan 12,6 41 🇱🇦 Laos 9,9 42 🇧🇬 Bulgaristan 8,6 43 🇫🇮 Finlandiya 8,5 44 🇸🇪 İsveç 6,8 - Diğer Ülkeler 233,3 Toplam Dünya 3.661,2

Çin’in uzun yıllardır süren liderliği, güçlü madencilik altyapısı ve devlet desteğiyle pekişiyor. Afrika’nın yükselişi ise kıtanın maden sektörüne yapılan yatırımların sonucu. Türkiye, 30,6 tonluk üretimiyle listenin 29. sırasında yer alarak küresel altın üretimine katkıda bulunuyor. Bu üretim, ülkenin madencilik sektörünün potansiyelini ve altın madenciliğinin ekonomiye katkısını gösteriyor.