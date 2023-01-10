Dünya Bankası tüm ülkeler için büyüme beklentilerini düşürdü

Küresel ekonominin 2023 yılında çok kolay bir şekilde resesyona düşebileceği uyarısı yapan Dünya Bankası 2023’te küresel ekonominin yüzde 3 değil yüzde 1,7 büyüyeceğini öngördü.

Türkiye için daha önce yüzde 3,2 olan 2023 büyüme öngörüsü de yüzde 2,7’ye düşürüldü. Euro Bölgesi’ne ilişkin daha önce açıklanan yüzde 1,9’luk büyüme öngörüsü ise sıfıra düşürüldü.



ABD’nin yüzde 1,4’lük büyüme tahmini yüzde 0,5’e düşürülürken, Çin için daha önce yüzde 5,2 olarak açıklanan 2023 büyüme tahmini ise yüzde 4,3’e düşürüldü.

Türkiye’nin 2024 için daha önce öngörülen yüzde 4’lük büyüme öngörüsü değiştirilmedi, ancak bir çok ekonominin 2024 büyüme beklentilerine de aşağı yönlü revizyon yapıldı. Küresel ekonomi için daha önce öngörülen yüzde 3’lük 2024 büyüme öngörüsü de yüzde 2,7’ye düşürüldü. Euro Bölgesi için yüzde 1,9 olarak açıklanan 2024 büyüme beklentisi yüzde 1,6’ya geriledi. ABD için ise yüzde 2 olan 2024 büyüme öngörüsü yüzde 1,6’ya düşürüldü.

Küresel enerji fiyatlarına ilişkin endeksinde yukarı yönlü revizyona giden Dünya Bankası, petrol fiyatlarında ise 4 dolarlık bir aşağı yönlü revizyon yaptı ve petrol varil fiyatı beklentisini 92 dolardan 88 dolara düşürdü.

Raporda “Kırılgan ekonomik koşullar göz önüne alındığında, beklenenden daha yüksek seyreden enflasyon ve faiz artışlarında enflasyonla mücadele için devam eden ani artışlar, Covid-19 pandemisinin yeniden hızlanması ve artan jeopolitik gerilimler gibi herhangi bir olumsuz gelişme küresel ekonomiyi resesyona itebilir” ifadeleri yer aldı.

Gelişen ekonomiler için görünüm daha zayıf

Banka gelişmekte ve kalkınmakta olan ekonomiler için görünümün daha da zayıf olduğunu, bu ülkelerin yüksek borç yükü, zayıf para birimleri ve gelir büyümesi ve yavaşlayan yatırım gibi sorunlarla mücadele ettiğine dikkat çekti. Bu ekonomilerdeki yatırım hızının son 20 yılın yarısına düştüğü ve gelecek iki yıl boyunca yıllık yüzde 3,5’lik bir büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtiliyor.