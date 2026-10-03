Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası’ndan Kamerun’a altyapı finansmanı

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Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya, altyapı yatırımlarının finansmanı amacıyla toplam yaklaşık 630 milyon dolar tutarındaki iki kredi anlaşmasına onay verdi. Kararlar, cuma günü yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle duyuruldu.

İlk finansman, Dünya Bankası bünyesindeki Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası tarafından sağlanacak 347,5 milyon euro tutarındaki krediden oluşuyor. Bu miktarın dolar karşılığı yaklaşık 390,90 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

Kaynak Douala-Bangui koridoruna aktarılacak

Dünya Bankası'ndan sağlanan kredi, Douala-Bangui Ekonomik Koridoru projesinin finansmanında kullanılacak. Proje, Kamerun'un ekonomik başkenti Douala ile Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui arasındaki ulaşım ve ticaret bağlantısının geliştirilmesini hedefliyor.

Douala-Bafoussam yoluna da finansman

İkinci kararname kapsamında ise Kamerun Ekonomi Bakanı'na, İslam Kalkınma Bankası ile 212,35 milyon euro tutarında finansman anlaşması imzalama yetkisi verildi. Yaklaşık 238,87 milyon dolara karşılık gelen bu kredi, Douala-Bafoussam karayolunun rehabilitasyonunda kullanılacak.

Kamerun’un borçlanma planı da gündemde

Kamerun'da ağustos ayında Maliye Bakanı'na yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan toplam 930 milyar CFA frangına kadar borçlanma yetkisi verilmişti. Söz konusu tutar yaklaşık 1,67 milyar dolara denk geliyor. Bu borçlanmanın kalkınma projelerinin finansmanı ile ödenmemiş borçların karşılanması amacıyla kullanılması planlanıyor.