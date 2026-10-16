Dünya Bankası’ndan 800 milyon genç için korkutan işsizlik uyarısı

Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelerde genç nüfusun iş gücü piyasasına katılımıyla birlikte istihdam ihtiyacının önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artacağı uyarısında bulundu. Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Bangkok’ta düzenlenen IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarında yaptığı açıklamada, mevcut ekonomik eğilimlerin devam etmesi halinde yeni iş fırsatlarının genç nüfusun gerisinde kalabileceğini belirtti.

Banga’nın paylaştığı projeksiyona göre, önümüzdeki 10-15 yılda yaklaşık 1,2 milyar genç çalışma çağına ulaşacak. Buna karşılık aynı dönemde yalnızca 400 milyon yeni iş oluşturulması bekleniyor. İki rakam arasındaki fark, gelişmekte olan ülkelerde istihdam konusunda karşı karşıya kalınabilecek büyük ölçekli sorunu ortaya koyuyor.

1,2 milyar gence karşılık 400 milyon iş

Dünya Bankası’nın dikkat çektiği 800 milyonluk fark, bugün 800 milyon gencin işsiz olduğu anlamına gelmiyor. Bu rakam, mevcut eğilimlerin sürmesi halinde çalışma çağına ulaşacak genç nüfus ile yaratılması beklenen yeni iş sayısı arasındaki açığı ifade ediyor. Genç nüfusun hızla arttığı gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümenin yeterli istihdam yaratamaması, iş gücü piyasası üzerindeki baskıyı artırabilir. Bu durum yalnızca gelir ve üretim açısından değil, toplumsal istikrar ve göç hareketleri bakımından da önem taşıyor. Banga, yeterli ve nitelikli iş fırsatlarının oluşturulmasının genç nüfusu ekonomik büyümenin itici güçlerinden birine dönüştürebileceğine işaret etti.

138 milyar dolarlık proje portföyü

Dünya Bankası, istihdam açığını azaltmak amacıyla kamu kaynaklarının yanı sıra özel sektör yatırımlarını da harekete geçirmeyi hedefliyor. Banga, diğer çok taraflı kalkınma bankalarıyla ortak yürütülen finansman çalışmalarının yaklaşık 250 projeye ve 138 milyar dolarlık proje portföyüne ulaştığını açıkladı. Söz konusu tutar, tamamı onaylanmış veya doğrudan genç istihdamına ayrılmış bir kaynak değil. Altyapı, enerji, üretim ve kalkınma yatırımlarını içeren ortak proje portföyünün toplam büyüklüğünü ifade ediyor.

Dünya Bankası ayrıca projelerin hazırlanma süresini 19 aydan 9 aya indirdiğini bildirdi. Kurum, yatırım süreçlerini hızlandırarak finansmanın ekonomik faaliyetlere ve yeni iş alanlarına daha hızlı dönüşmesini amaçlıyor.

Küçük işletmeler ve üretken yatırımlar öne çıkıyor

Dünya Bankası’nın istihdam yaklaşımında küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve üretken sektörlere yatırım yapılması önemli yer tutuyor. Altyapı, enerji, tarım, sağlık, turizm ve katma değerli imalat gibi alanların yeni iş fırsatları oluşturma potansiyeline dikkat çekiliyor. Küçük işletmelerin krediye ulaşabilmesi ve büyük alıcılarla bağlantı kurabilmesi de bu stratejinin parçaları arasında bulunuyor. Kurum, yapay zeka gibi teknolojilerin de yalnızca büyük şirketlerde değil, tarım, eğitim, sağlık ve küçük işletmelerde üretkenliği artıracak biçimde kullanılmasını hedefliyor. Bu yaklaşım, değişen iş gücü piyasasına uyum sağlamak için teknolojinin yanı sıra mesleki becerilerin geliştirilmesinin de önemini ortaya koyuyor.

Türkiye için de genç istihdamı önemli

Dünya Bankası’nın projeksiyonu gelişmekte olan ülkelerin geneline ilişkin bir tahmin niteliği taşıyor ve Türkiye için özel bir işsizlik rakamı içermiyor. Bununla birlikte gençlerin eğitimden çalışma hayatına geçişi, mesleki becerilerin geliştirilmesi ve işletmelerin yeni istihdam yaratma kapasitesi Türkiye açısından da önem taşıyor.

Ülkelerin gelecekteki istihdam görünümü; ekonomik büyüme, demografik yapı, iş gücüne katılım ve yatırımların niteliği gibi faktörlere göre değişiyor. Bu nedenle küresel ölçekte öngörülen 800 milyonluk açığın her ülkeye aynı şekilde yansıyacağı söylenemiyor.

İstihdam açığının büyüklüğü geleceğe ilişkin endişeleri artırıyor

Dünya Bankası’nın uyarısı, önümüzdeki yıllarda genç nüfusun ekonomik fırsatlara erişiminin küresel kalkınmanın temel meselelerinden biri olacağını gösteriyor. Yaratılacak işlerin sayısı kadar niteliği ve sürdürülebilirliği de önem taşıyor.

Önümüzdeki 10-15 yıllık dönemde yatırımların artırılması, işletmelerin büyümesinin desteklenmesi ve gençlerin ihtiyaç duyulan becerilerle donatılması, istihdam açığının azaltılmasında belirleyici olacak. Dünya Bankası’nın açıkladığı tablo, bu adımların gecikmesi halinde genç nüfus artışının birçok gelişmekte olan ülke için ciddi bir ekonomik ve toplumsal sınamaya dönüşebileceğine işaret ediyor.