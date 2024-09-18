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Dünya Bankası'ndan Bangladeş'e 2 milyar dolarlık kredi

Dünya Bankası, Bangladeş'in sağlık ve çevre koşullarını iyileştirmek için 2 milyar dolarlık kredi sağlayacağını duyurdu. Geçici hükümetin başındaki Muhammed Yunus, reformların finansmanı konusunda bankanın esnek olmasını talep etti.

Haber Merkezi
AA
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Dünya Bankası'ndan Bangladeş'e 2 milyar dolarlık kredi
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Ulusal basındaki haberlere göre, Bangladeş'teki geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, Dünya Bankası Bangladeş ve Butan Direktörü Abdoulaye Seck ile başkent Dakka'da bir araya geldi.

Görüşmede Seck, Dünya Bankasının devam eden mali yıl içinde kritik reformları, sellerle mücadeleyi, daha iyi hava kalitesini ve sağlığı desteklemek için yaklaşık 2 milyar dolarlık yeni krediyi harekete geçirebileceğini söyledi.

Bangladeş'i mümkün olduğunca çok ve hızlı desteklemek istediklerini belirten Seck, bankanın ülkenin kritik mali ihtiyaçlarını destekleyeceğini de vurguladı.

Seck, reformların Bangladeş ve her yıl iş piyasasına katılan 2 milyon kişi de dahil gençler için "kritik önemde" olduğunu kaydetti.

Yunus ise Seck'e, Dünya Bankasının Bangladeş'in reformlarını finanse etmek ve 15 yıllık "aşırı kötü yönetimin" ardından yeni bir yolculuğun başlamasına yardımcı olmak için esnek olması gerektiğini söyledi.

Büyük bir itici güce ihtiyaçları olduğunu ifade eden Yunus, "Bu küllerden yeni yapılar inşa etmeliyiz." dedi.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

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