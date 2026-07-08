Dünya basını Ankara'daki NATO Zirvesi'ni nasıl gördü?

Amerikan Fox News televizyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a yönelik samimi ve sıcak karşılamasına dikkat çekti.

Görüşmedeki olumlu havaya vurgu yapan kanal, bu durumun alışılmışın dışında olduğunu aktardı.

Haberde, Erdoğan ile Trump arasındaki ilişkinin, birçok NATO liderine kıyasla çok daha yakın ve güçlü olduğuna işaret edildi.

CBS televizyonu ise zirvenin Ankara'da düzenlenmesini Türkiye açısından önemli bir diplomatik kazanım olarak değerlendirdi.

Trump'ın, "Zirve Türkiye'de düzenlenmeseydi katılmazdım" sözlerini öne çıkaran kanal, ABD Başkanı'nın "Kendisi harika bir lider. En başından beri kimyamız çok iyi uyuştu" şeklindeki ifadelerine yer verdi.

Haberde ayrıca Trump'ın NATO'ya yönelik savunma harcamaları konusundaki tepkisini bir kez daha dile getirdiği aktarıldı.

F-35 savaş uçaklarının satışı

CNN International, görüşmenin savunma sanayisi boyutunu ön plana çıkardı. Haber kanalı, Trump’ın Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının satışı konusunda yakında bir karar verileceğini söylediğini duyurdu.

CNN ayrıca Rus yapımı hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılabileceğine ilişkin Trump'ın yeşil ışık yakan mesajlarını izleyicilerine aktardı.

Zirveyi anlık gelişmelerle takip eden NBC News ise Trump’ın NATO’ya yönelik eleştirilerini sürdürdüğünü yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "çok güçlü bir lider" sözleriyle tanımlayan Trump'ın, "Sizinle olmak büyük bir şeref. Çok güzel işler yaptık, yapıyoruz, yapacağız da" ifadeleri haberde geniş yer buldu.

BBC, zirveye yönelik manşetten verdiği haberde Trump'ın NATO'ya karşı tepkisini gizlemediğini ve zirveye katılma sebebinin Erdoğan olduğunu aktardı.

"Türkiye önemli bir köprü kurucu"

Zirve ve liderler arasındaki kritik görüşme Avrupa ve Orta Doğu basınında da yakından takip edildi. Alman Welt televizyonu, iki liderin buluşmasını canlı yayınla ekrana getirdi.

Değerlendirmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası arenada üstlendiği diplomatik role vurgu yapılarak, Ukrayna ve Rusya ile iletişim kanallarını aynı anda açık tutabilen önemli bir köprü kurucu olduğu belirtildi.

Katar merkezli Al Jazeera internet sitesi ve televizyon kanalı, Trump’ın bölgesel krizlere yönelik analizlerini öne çıkardı.

Haberde, ABD Başkanı'nın, Ankara'nın Tahran yönetimini çok iyi tanıdığına ve Türkiye'nin bölgedeki krizlerin yönetiminde oldukça etkili bir rol oynadığına dair sözlerine dikkat çekildi.

Yunanistan'ın SKAI televizyonu da Ankara'daki diplomatik trafiği dakika dakika takip eden kanallar arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuğunu karşıladığı anları canlı yayınlayan televizyon kanalı, Beştepe'deki görüşmede iki lider arasında oldukça sıcak bir hava yaşandığını bildirdi.