Dünya basını CHP'ye mutlak butlan kararını nasıl gördü?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” ile sakatlandığına hükmetmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Bloomberg, Reuters, AFP, Al-Monitor ve Euronews gibi uluslararası medya kuruluşları, kararı Türkiye’de muhalefetin geleceği açısından kritik bir gelişme olarak değerlendirirken; haberlerde siyasi belirsizlik, olası liderlik krizi ve hukuk devleti tartışmalarının yeniden gündeme geldiği yorumlarına yer verildi.

Bloomberg: CHP’deki yargı kararı muhalefet için “ciddi darbe” olarak görülüyor

ABD merkezli Bloomberg yayın kuruluşu, "Türkiye'de bir mahkeme, muhalefet lideri Özgür Özel'i görevden aldı; bu karar, Erdoğan'ın rakiplerine büyük bir darbe vurdu" başlıklı haberinde, Türkiye’de bir mahkemenin Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığı’nı geçersiz sayan kararının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısındaki muhalefet açısından ciddi bir darbe olarak değerlendirildiğini yazdı.

Haberde, mahkemenin CHP’nin 2023 kurultay sürecine ilişkin usulsüzlük iddialarını kabul ederek “mutlak butlan” yönünde karar verdiğini ve bunun Özel yönetiminin hukuki meşruiyetini tartışmalı hale getirdiğini belirtti. Kararın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden partinin başına dönebileceği ihtimalini gündeme taşıdığı ifade edildi.

Haberde, CHP’nin son yerel seçimlerde AK Parti karşısında önemli başarı elde ettiğine dikkat çekilerek, kararın Türkiye’de siyasi dengeler açısından kritik görüldüğü kaydedildi. Muhalefet çevrelerinin kararı “yargı yoluyla siyasi müdahale” olarak değerlendirdiği aktarılan haberde, iktidar kanadının ise sürecin hukuki olduğu görüşünü savunduğu belirtildi.

Piyasalarda ve yatırımcı çevrelerinde siyasi belirsizlik kaygısının arttığı ifade edilen haberde, Türkiye’de hukuk devleti ve demokratik kurumlara ilişkin tartışmaların yeniden öne çıktığı vurgulandı. Bloomberg, CHP’de yaşanabilecek olası liderlik krizinin muhalefetin erken seçim ve anayasa tartışmalarındaki pozisyonunu zayıflatabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Reuters: CHP kararı, Erdoğan’ın siyasi rakiplerine yönelik “son büyük darbe” olarak görülüyor

Batı medyasından Reuters haber ajansı da "Türkiye'deki bir mahkeme, muhalefet liderini görevden aldı; bu, Erdoğan'ın rakiplerine vurulmuş son darbe oldu" başlığını kullandı. Reuters, Ankara’daki bir mahkemenin CHP’nin 2023 kurultayını iptal ederek Genel Başkan Özgür Özel’in seçildiği kongreyi geçersiz saydığını ve kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi rakiplerine yönelik “son büyük darbe” olarak değerlendirildiğini yazdı.

Haberde, mahkemenin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük bulunduğuna hükmederek kongreyi iptal ettiği, karar doğrultusunda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden partinin başına dönmesinin gündeme geldiği belirtildi. Reuters, kararın son bir yılda CHP’ye yönelik yürütülen geniş kapsamlı hukuki süreçlerin devamı niteliğinde olduğu vurgulanırken, CHP’li belediye başkanları ve parti yöneticilerine yönelik soruşturmalar hatırlatıldı.

Haberde, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden başlayan baskının zamanla doğrudan CHP yönetimine yöneldiği değerlendirmesine yer verildi. Reuters, İmamoğlu’nun Erdoğan’ın en güçlü siyasi rakiplerinden biri olarak görüldüğünü kaydetti. CHP’nin tüm suçlamaları reddettiği ve süreci “siyasi amaçlı yargı operasyonu” olarak değerlendirdiği aktarılırken, hükümet cephesinin ise Türkiye’de yargının bağımsız olduğu görüşünü savunduğu belirtildi.

Reuters, kararın yalnızca CHP içinde değil finans piyasalarında da etkili olabileceğini, benzer dava süreçlerinde Türk lirası ve tahviller üzerinde baskı oluştuğunu hatırlattı. Ajans ayrıca, sürecin Türkiye’de demokrasi ve hukuk devleti tartışmalarını yeniden gündeme taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

AFP: Türkiye’de mahkeme, 2024 seçimlerinde Erdoğan’ın partisini yenen CHP yönetimini görevden uzaklaştırdı

Fransa merkezli haber ajansı Agence France-Presse (AFP) de "Türkiye’de mahkeme, 2024 seçimlerinde Erdoğan’ın AKP’sini mağlup eden ana muhalefet partisinin yönetimini görevden uzaklaştırdı" başlığını kullandı.

AFP, haberinde, "Ankara’daki bir mahkeme, ülkenin ana muhalefet partisi CHP’nin yönetimini görevden uzaklaştırdı. CHP, 2024 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidardaki AKP’sine karşı önemli bir zafer elde etmişti" ifadelerini kullandı.

Al-Monitor: CHP kararı, muhalefete yönelik baskıların son halkası olarak görülüyor

ABD merkezli Orta Doğu haberleri ve makaleleriyle öne çıkan Al-Monitor, "Muhalefete yönelik baskılar sürerken Türk mahkemesi CHP yönetimini görevden aldı" başlıklı haberinde, Türkiye’de bir mahkemenin CHP yönetimine ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararının, muhalefet üzerindeki baskıların son örneklerinden biri olarak değerlendirildiğini ele aldı.

Haberde, mahkemenin CHP’nin 2023 kurultayını geçersiz sayarak Genel Başkan Özgür Özel ve mevcut yönetimin hukuki durumunu tartışmalı hale getirdiği belirtildi. Kararın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden partinin başına dönmesinin önünü açabileceği ifade edildi.

Al-Monitor, sürecin yalnızca CHP içindeki bir kriz olarak değil, Türkiye’de muhalefete yönelik genel baskının parçası olarak değerlendirildiği kaydedildi. Haberde belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar, kayyum uygulamaları ve muhalif siyasetçilere açılan davalar da hatırlatıldı.

CHP’li isimlerin kararı “siyasi operasyon” olarak nitelendirdiği aktarılırken, iktidar çevrelerinin ise sürecin bağımsız yargının işi olduğunu savunduğu belirtildi. Haberde, CHP’nin 2024 yerel seçimlerindeki başarısının ardından parti üzerindeki hukuki baskının arttığı değerlendirmesine yer verildi.

Haberde ayrıca, olası bir liderlik krizinin muhalefetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısındaki birlik görüntüsünü zedeleyebileceği ve erken seçim tartışmalarını etkileyebileceği yorumu yapıldı. Al-Monitor, söz konusu kararın uluslararası yatırımcılar ve Batılı diplomatik çevrelerde, Türkiye’de demokratik kurumların işleyişine ilişkin yeni soru işaretleri yarattığını da vurguladı.

Euronews: CHP kararı partide hukuki ve siyasi kriz tartışması yarattı

Avrupa merkezli yayın kuruluşu Euronews, "CHP için 'mutlak butlan' kararı: Kılıçdaroğlu'nun göreve iadesine karar verildi" başlığıyla, CHP’nin 2023 kurultayına ilişkin davada verilen “mutlak butlan” kararının parti yönetiminde ciddi bir hukuki ve siyasi kriz yarattığını yazdı.

Haberde, Ankara’daki mahkemenin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nı hukuken geçersiz saydığı, bu nedenle kurultayda genel başkan seçilen Özgür Özel ile mevcut yönetimin meşruiyetinin tartışmalı hale geldiği belirtildi. Euronews, “mutlak butlan” kararının hukukta işlemin baştan itibaren hiç yapılmamış sayılması anlamına geldiğini aktarırken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve dönebileceğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığını kaydetti.

Haberde, CHP yönetiminin kararı “siyasi müdahale” olarak değerlendirdiği ve süreci üst mahkemelere taşıyacağının belirtildiği ifade edildi. Parti içinde olağanüstü kurultay ve yeni yönetim senaryolarının da gündemde olduğu aktarıldı. Euronews, kararın yalnızca CHP iç siyasetini değil, Türkiye ekonomisi ve siyasi istikrar tartışmalarını da etkileyebileceğine dikkat çekildi. Özellikle piyasalarda belirsizlik kaygısının arttığı vurgulandı.

Haberde ayrıca, CHP’nin 2024 yerel seçimlerindeki başarısının ardından başlayan yargı süreçlerinin muhalefet üzerinde baskı oluşturduğu yönündeki yorumlara da yer verildi.