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Dünya bu videoyu konuşuyor! Trump, Obama'yı hapse attırdı

Trump’tan bu kez gündem değiştiren bir hamle geldi. Obama’nın yapay zeka ile “yaka paça” tutuklandığı video, Epstein dosyası tartışmalarını gölgede bıraktı. Video dünyada viral oldu. Sosyal medya ikiye bölündü.

Haber Merkezi
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Dünya bu videoyu konuşuyor! Trump, Obama'yı hapse attırdı
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Trump’ın Truth Social’da paylaştığı kurgu video, FBI ajanlarının Obama’yı Oval Ofis’te gözaltına aldığı sahnelerle dünya gündemine oturdu.

Trump'ın Epstein dosyası ile başı dertte!

Şu sıralar Epstein dosyası ile başı hayli ağrıyan Trump, sosyal medya hamlesiyle dikkatleri Obama’nın yapay zeka ile “yaka paça” tutuklandığı videoya çekti.

Obama videosu viral oldu

Trump sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Oval Ofis’te geçen şok görüntüleri paylaştı. Videoda, Obama'nın, "Hiç kimse kanunların üzerinde değildir" dediği anlar yer aldı. Ardından Joe Biden ve Nancy Pelosi’nin benzer ifadeleri sarf ettiği görüntüler ekrana geldi.

 FBI Obama’yı yaka paça tutukluyor

Oval Ofis'te Trump ve Obama yan yana otururken, FBI ajanlarının gelip Obama’yı yaka paça gözaltına aldığı sahneler izleyenleri şaşkına çevirdi. Videodaki parçada Trump’ın mitinglerinde sıkça kullandığı "YMCA" şarkısı da dikkat çekti.

Obama hapishanede

Videonun sonunda turuncu hapishane kıyafetleri içinde hücreye kapatılmış bir Obama yer aldı. Yapay zeka kurgusu olduğu açık olan bu içerik sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı Trump yanlıları videoyu alkışlarken, eleştirel sesler bunun Epstein soruşturmasından dikkatleri başka yöne çekmeye yönelik bir propaganda hamlesi olduğunu savundu.

Gabbard’ın darbe planı iddiasının arkasından yayımlandı

Ulusal İstihbarat eski Başkanı Tulsi Gabbard, cuma günü yayımladığı çarpıcı raporla Obama ve 2016’daki ulusal güvenlik kabinesi üyelerini hedef aldı. Gabbard, Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu savunarak, bu isimlerin yıllar öncesinden Trump’a karşı bir "darbe planının" altyapısını kurduklarını öne sürdü. Üstelik bu kişileri Adalet Bakanlığı'na sevk edeceğini açıkladı.

“Hiç kimse kanunların üzerinde değildir”

Gabbard’ın açıklamasının hemen ardından Trump, Obama’nın tutuklandığı kurgu bir videoyu Truth Social'da yayımladı. Videoda ilk olarak Obama'nın, "Hiç kimse kanunların üzerinde değildir" dediği anlar yer aldı. Ardından Joe Biden ve Nancy Pelosi’nin benzer ifadeleri sarf ettiği görüntüler ekrana geldi.

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