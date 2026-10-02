Dünya devinde küçülme operasyonu: Yüzlerce kişinin işine son verilecek

Walt Disney, televizyon yayıncılığı tarafındaki organizasyonunu daha yalın bir yapıya dönüştürmek amacıyla yeni bir operasyon planı üzerinde çalışıyor. Şirkete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre plan kapsamında operasyonel süreçlerin sadeleştirilmesi ve birbiriyle örtüşen iş kollarının aynı çatı altında toplanması hedefleniyor. Bu kapsamda televizyon birimlerinde görev yapan yüzlerce çalışanın işten çıkarılması bekleniyor.

ABC, ESPN ve FX de yapı içinde

Disney'in televizyon operasyonlarında yapılması planlanan değişiklik, şirketin bünyesindeki önemli yayın markalarını da kapsıyor. ABC, ESPN ve FX gibi küresel ölçekte tanınan yayın ağlarını bünyesinde bulunduran şirket, bazı departmanları birleştirmeyi planlıyor. Hangi birimlerin doğrudan etkileneceği ve yeniden yapılanmanın kapsamının ne olacağına ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Yeni yönetim döneminde küçülme adımı

Televizyon operasyonlarına yönelik plan, CEO Josh D'Amaro döneminde yürütülen yeniden yapılanma ve verimlilik çalışmalarının yeni aşaması olarak öne çıkıyor. Mart ayında CEO görevine gelen D'Amaro'nun göreve başlamasının ardından şirket genelinde yaklaşık 1.000 pozisyonun kaldırılması süreci başlatılmıştı.

Yeni planla birlikte küçülme operasyonunun Disney'in televizyon yayıncılığı faaliyetlerine de genişletilmesi bekleniyor.