Dünya devinin fabrikalarında 400 bin robot insanlarla birlikte çalışacak

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Toyota, üretim tesislerinde insanlarla birlikte çalışacak insansı robotların kullanımını büyük ölçüde artırmaya hazırlanıyor. Şirket, dünya genelindeki fabrikalarına şirket içinde geliştirilen 400 bin insansı robot yerleştirmeyi planlıyor.

Nikkei Asia'nın haberine göre Toyota, fabrikalarının yenilenmesi ve yeniden inşası kapsamında 2028'den itibaren grup şirketleriyle birlikte yılda 1 trilyon yen yatırım yapacak. Modernizasyon kapsamında Toyota'nın kendi tesislerine yaklaşık 150 bin, grup şirketlerinin fabrikalarına ise 250 bin robot yerleştirilmesi planlanıyor.

Robotlar çalışanlardan iş öğrenecek

Toyota'nın geliştirdiği insansı robotlardan biri olan ELEY, iki parmaklı kollara sahip ve yaklaşık 50 kilogram ağırlığında. Robot, insan gibi yürümek yerine tekerleklerle hareket ediyor. Enerjisini ise batarya ve güç kablosundan sağlıyor.

ELEY, parçaları bir kutudan diğerine taşımak ve kumaş katlamak gibi hassas motor becerileri gerektiren görevleri kendi kendine öğrenebiliyor. Robot, bir işi yerine getirmenin en uygun yöntemini bulmak için farklı hareketleri öğreniyor.

Toyota'nın üzerinde çalıştığı sistemde robotların öğrenme sürecinin merkezinde ise çalışanlar bulunuyor. Bazı üretim hatlarında ELEY, çalışanların görevlerini nasıl gerçekleştirdiğini gözlemleyerek bu hareketleri öğreniyor.

Çalışanlar, robotun parmaklarını modelleyen aparatlar takarak belirli görevleri tekrar ediyor. Robot da bu hareketleri öğrenerek görevi daha sonra kendi başına gerçekleştirebiliyor.

İki haftada 1.500 kez öğrendi

ELEY'nin öğrenme kapasitesini gösteren testlerden birinde robot, Tişört katlama görevini iki hafta içinde 1.500 kez tekrarladı. Bu sürecin ardından robotun görevi neredeyse hatasız şekilde gerçekleştirebildiği belirtildi.

Toyota'nın hedefi ise robotların yalnızca insanlardan görev öğrenmesiyle sınırlı değil. Şirket, robotların öğrendikleri görevleri daha sonra yeni çalışanlara öğretebildiği bir üretim ortamı oluşturmayı planlıyor. Böylece deneyimli çalışanların sahip olduğu üretim bilgisinin robotlar aracılığıyla yeni nesillere aktarılması hedefleniyor.

“İnsanların yerini almayacaklar”

Toyota Başkan Yardımcısı Hiroki Nakajima, robotların geliştirilmesindeki yaklaşımın insanların yerini almak olmadığını vurguladı.

Nakajima, Toyota'nın hedefinin robotların insanların yerini aldığı değil, insanlarla birlikte var olduğu bir dünya oluşturmak olduğunu söyledi. Bu yaklaşım, Toyota'nın robot teknolojisini yalnızca otomasyon amacıyla değil, çalışanların becerilerini destekleyen ve üretim bilgisinin aktarılmasını sağlayan bir araç olarak konumlandırdığını gösteriyor.

Toyota'nın 60 fabrikası bulunuyor

Toyota dünya genelinde 60 fabrika işletiyor. Şirket bünyesinde ayrıca “takumi” olarak adlandırılan ve usta zanaatkârlar olarak tanımlanan yaklaşık 18 bin deneyimli çalışan bulunuyor.

Şirketin insansı robot yatırımı, bu deneyimli çalışanların sahip olduğu üretim becerilerinin teknolojiyle birleştirilmesini ve fabrika operasyonlarında robotların insanlarla birlikte çalışmasını hedefleyen daha geniş kapsamlı modernizasyon planının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Toyota'nın 2028'den itibaren başlayacak yıllık 1 trilyon yenlik fabrika yatırımıyla birlikte düşünüldüğünde, 400 bin robotluk plan şirketin üretim sisteminde insan-robot iş birliğini önemli ölçüde genişletmeye hazırlandığına işaret ediyor.