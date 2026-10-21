Dünya ısınmaya devam edecek, BM'nin yeni raporu tehlikeyi ortaya koydu

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) yayımladığı yeni iklim raporuna göre, küresel sıcaklık artışına ilişkin beklentiler önceki tahminlere kıyasla daha olumsuz bir tablo ortaya koyuyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kazanmasına ve birçok ülkede emisyonları azaltmaya yönelik politikaların uygulanmasına rağmen, sıcaklık artışını sınırlandırmak için daha kapsamlı adımlar atılması gerekiyor. Raporda, en iyimser senaryonun gerçekleşebilmesi için sera gazı emisyonlarında acil ve güçlü kesintilere ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor.

En iyimser senaryoda bile sıcaklık artışı 1,8 dereceye ulaşabilir

Rapordaki değerlendirmelere göre, küresel ortalama sıcaklıkların yüzyıl ortasında sanayi öncesi döneme kıyasla 1,7 ila 1,8 derece yükselmesi bekleniyor. Bu tablo, iklim değişikliğinin etkilerini sınırlamak için yürütülen çalışmaların daha da hızlandırılması gerektiğine işaret ediyor.

2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması kapsamında ülkeler, küresel sıcaklık artışını 2 derecenin oldukça altında tutmayı ve mümkünse 1,5 dereceyle sınırlandırmayı hedeflemişti. Ancak UNEP, sıcaklık artışının 1,5 dereceyi aşmadan sınırlandırılmasının artık mümkün görünmediğini belirtiyor. Rapora göre, sıcaklıkları yüzyıl sonuna kadar yeniden 1,5 dereceye veya altına düşürmek için büyük ölçekli karbon giderimi gerekebilir. Bu yöntemin uygulanabilirliği konusunda ise belirsizlikler bulunuyor.

Emisyonların azaltılması için kritik tarihler açıklandı

UNEP raporu, küresel ısınmanın en iyimser senaryoda kalabilmesi için sera gazı salımlarında önemli düşüşler yapılması gerektiğini ortaya koyuyor. Rapora göre emisyonların 2025 seviyelerine kıyasla 2030 yılına kadar yüzde 18, 2035'e kadar yüzde 45 ve 2040'a kadar yüzde 69 azaltılması gerekiyor. Buna karşılık ülkelerin mevcut ulusal iklim planlarının emisyonları 2030'a kadar yalnızca yüzde 5 ila 8, 2035'e kadar ise yüzde 11 ila 15 azaltabileceği hesaplanıyor. Bu fark, açıklanan hedeflerle sıcaklık artışını sınırlandırmak için gereken adımlar arasında önemli bir mesafe bulunduğunu gösteriyor.

Mevcut politikalarla sıcaklık artışı 2,8 dereceye çıkabilir

Raporda, ülkelerin yürürlükteki politikalarını sürdürmesi halinde küresel sıcaklık artışının 2100 yılına kadar 2,8 dereceye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Ülkelerin mevcut iklim taahhütlerini eksiksiz yerine getirmesi durumunda ise bu artışın 2,6 derece seviyesinde kalabileceği öngörülüyor. Her iki tahmin de bir önceki yıl yayımlanan projeksiyonlardan daha yüksek. Raporda, tahminlerdeki değişimde ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekilmesinin ve geçmiş dönem emisyonlarına ilişkin değerlendirmelerin güncellenmesinin etkili olduğu ifade ediliyor.

Guterres'ten iklim mücadelesini sürdürme çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ülkeler Türkiye'de düzenlenecek bir sonraki iklim görüşmelerine hazırlanırken sera gazı emisyonlarını azaltma çabalarından vazgeçilmemesi gerektiğini vurguladı.

Guterres, sıcaklık artışının hedeflenen seviyeleri aşmasının iklim mücadelesinin sona erdiği anlamına gelmediğini belirterek aşımın mümkün olduğunca sınırlı ve kısa süreli tutulabileceğini ifade etti. Ayrıca yüzyılın sonuna kadar sıcaklıkların yeniden 1,5 derecenin altına çekilmesinin hala mümkün olabileceğine dikkat çekti.

UNEP raporu, yenilenebilir enerji alanındaki ilerlemelere rağmen küresel iklim hedeflerine ulaşmak için emisyon azaltım politikalarının çok daha hızlı ve kapsamlı biçimde uygulanması gerektiğini ortaya koyuyor.