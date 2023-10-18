Dünya İsrail’in hastane katliamını konuşuyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından bölgedeki çatışmalar 11'inci gününde büyük bir faciayla devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden'in bölgeye yapacağı Orta Doğu ziyareti öncesi, İsrail ordusu, Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı.

Ölü sayısı her dakika artıyor

Dün geceki füzenin hedefi olan hastanede bulunan yüzlerce kişi saldırıda hayatını kaybederken Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bu sayı ilerleyen dakikalarda 800 olarak güncellendi ve her saat artıyor. Ölenler arasında hastaların yanı sıra binaya sığınan yüzlerce kişinin de bulunduğu bildirildi. Yine ölenler ve ağır yaralananlar arasında çok sayıda çocuk bulunuyor.

Filistin: Bu bir savaş suçudur

Bombalamanın ardından tüm dünya ayağa kalktı. Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirdi. Hamas ise açıklamasında, "Bu bir soykırımdır" ifadesini kullandı. Saldırının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 3 gün yas ilan etti. Abbas'ın ABD Başkanı Joe Biden ve diğer liderlerle yarın Amman’da yapılması planlanan ve İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların ele alınacağı toplantıya da katılmaktan vazgeçtiği açıklandı

İsrail: Biz yapmadık, kendileri yaptı!

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, saldırının arından düzenlediği basın toplantısında, "Buraya gelmeden önce Gazze birimiyle olay hakkında görüştüm. Elimizde tüm detaylar yok. Olaya dair detaylara bakıp ne olduğunu öğrenecek ve kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi. Ordu Sözcüsü, Gazze'ye birçok hava saldırısı düzenlendiğini belirterek "Hamas tarafından başarısız roket atma girişimleri ve yalan haber dolaşıma sokma çabaları olduğunu" savundu. Saldırıya ilişkin İsrail ordusundan yapılan ikinci açıklamada, hastanede "gerçekleşen patlamaya teröristlerin (İslami Cihad) attığı roketlerin sebep olduğu" iddia edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "saldırının arkasında İsrail ordusunun değil, Gazze'deki Filistinli grupların olduğunu" ileri sürdü.

Tepki var ama etki yok

Gazze'deki hastane saldırısı başta Türkiye olmak üzere dünyayı da ayağa kaldırdı. Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hastane bombardımanı sonrası Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, İsrail'in hastane saldırısına sert tepki gösterdi. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum" dedi. Pentagon Sözcü Yardımcısı İsrail'in savaş hukukuna uyması gerektiğini dile getirdi. Hastanede vurulan siviller için 'Hastanelere sivilleri yerleştiriyorlar' ifadesini kullandı.

Gece boyu protesto gösterileri vardı

İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki gösteren vatandaşlar Ankara'daki İsrail Büyükelçiliği önünde toplandı. Kalabalık İsrail aleyhine sloganlar attı. İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu'nun önünde toplanan kalabalık ise binaya doğru havai fişek patlattı.

Konsolosluk önünde toplanan kalabalığı dağıtmak için polis biber gazı ile müdahale etti. Eyleme katılan bir kişi gazdan etkilenerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölen kişinin Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Yardımcısı Nuri Tüfekçi’nin babası olduğu öğrenildi

İsrail elçilikleri saldırı altında

Kanlı saldırı sonrası İslam ülkelerinde sinirler gerildi. Ürdün’de sokağa çıkan halk, başkent Amman’daki İsrail büyükelçiliğine saldırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kalabalığın bazı yerleri ateşe verdiği görüldü.

Hastane Hristiyanlara ait çıktı

Gazze'de saldırıya uğrayan hastanenin Hristiyanlara ait olduğu öğrenildi. Episcopal News'e göre, 1882'den beri Gazze'de bulunan hastane Anglikan Kilisesi Misyon Topluluğu tarafından kuruldu. Daha sonra 1954 ve 1982 yılları arasında Güney Baptist Konferansı tarafından işletilen hastane sonrasında Anglikan Kilisesine geri döndü.