Dünya Kupası'nı Çin kazandı!

Dünya Kupası'nda Çin Milli Takımı sahada yer almadı ancak Çin ekonomisi turnuvanın en büyük ticari kazananlarından biri olmayı başardı. Küresel futbol heyecanıyla birlikte forma, spor ekipmanı ve lisanslı ürünlere yönelik talebin hızla artması, Çinli üreticilerin ihracatına önemli katkı sağladı.

South China Morning Post (SCMP)'un haberine göre, Dünya Kupası süresince dünyanın dört bir yanından gelen siparişler Çin'in spor ürünleri üreticilerine yoğun bir iş hacmi oluşturdu. Özellikle turnuvada başarılı olan takımların formalarına yönelik talep, ihracatçı şirketlerin satışlarını rekor seviyelere taşıdı.

Çin'in Jiangxi eyaletinde faaliyet gösteren ihracatçı Zheng Ziyi, Arjantin'in yarı finalde İngiltere'yi elemesinin ardından Arjantin formalarına yönelik siparişlerin kısa sürede büyük artış gösterdiğini söyledi. Ziyi, son aylarda forma satışlarının yaklaşık yüzde 60 yükseldiğini, özellikle Avrupa pazarından gelen siparişlerin ihracatlarını önemli ölçüde artırdığını ifade etti.

Turnuva boyunca en fazla talep gören ürünler ise futbolun küresel yıldızları Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ın formaları oldu.

Spor ürünlerinde küresel liderliğini koruyor

Çin Gümrük İdaresi verilerine göre ülkenin ihracatı haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarken, yılın ilk altı ayındaki artış oranı yüzde 17,6 olarak gerçekleşti. Spor ürünleri sektörü de bu yükselişte önemli rol oynadı.

Yılın ilk yarısında Çin'in spor malzemeleri ve ekipmanları ihracatı 67,53 milyar yuana ulaştı. Çin, küresel spor malzemeleri ihracatının yüzde 40'tan fazlasını gerçekleştirerek dünyanın en büyük spor ürünleri ihracatçısı konumunu korumayı sürdürdü.

Dünya Kupası'nda mücadele eden birçok milli takımın kullandığı formalar ve çeşitli spor ekipmanlarının da Çin'deki üretim tesislerinden çıktığı belirtiliyor.

Çinli markalar küresel vitrine çıktı

Turnuva yalnızca üreticilere değil, Çinli markalara da önemli bir uluslararası tanıtım fırsatı sundu. Elektronik devi Hisense ile süt ve süt ürünleri üreticisi Mengniu, Dünya Kupası boyunca stadyumlardaki saha kenarı reklamlarıyla küresel izleyici kitlesine ulaştı.

Google verilerine göre turnuva süresince "Mengniu" aramalarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 binin üzerinde artış yaşandı. Bu durum, küresel spor organizasyonlarının Çinli markaların uluslararası bilinirliğini artırmada önemli bir araç haline geldiğini gösterdi.

Dünya Kupası sonrası yeni hedef sezonluk ürünler

Uzmanlar, Çinli şirketlerin Dünya Kupası gibi büyük organizasyonları yalnızca kısa vadeli satış artışı için değil, markalarını dünya genelinde daha görünür hale getirmek amacıyla da değerlendirdiğini belirtiyor.

Bununla birlikte turnuvanın sona ermesiyle futbol temalı ürünlere yönelik talebin normal seviyelere gerilemesi bekleniyor. Jiangxi merkezli ihracatçı Zheng Ziyi ise üretim hatlarını hızla yeni sezon ürünlerine yönlendirmeyi planladıklarını belirterek, önümüzdeki dönemde Cadılar Bayramı temalı ürünlerin ihracatına ağırlık vereceklerini söyledi.

Dünya Kupası'nda sahada yer almayan Çin, üretim gücü, ihracat kapasitesi ve küresel markalarıyla turnuvanın ekonomik kazananları arasında yer alarak spor ekonomisindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Yaklaşık 8-12 milyar dolarlık ürün satıldı

Dünya Kupası'nın Çin ekonomisine sağladığı toplam katkıya ilişkin resmi bir hesaplama bulunmasa da, sektör analizlerine göre turnuva döneminde yalnızca forma, spor ekipmanı, lisanslı ürünler, reklam ve sponsorluk faaliyetlerinden elde edilen ek ihracat gelirinin 8 ila 12 milyar dolar arasında gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bu rakam, Dünya Kupası'nın Çin için yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda küresel üretim ve ihracat gücünü sergileyen önemli bir ticari fırsat haline geldiğini ortaya koyuyor.