Dünya liderleri ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki İran limanlarına abluka uygulama kararı için ne diyor?

Pakistan'daki ABD-İran müzakerelerinin sonuçsuz kalması, ABD yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndaki İran limanlarına giriş çıkışının engelleneceğini duyurması, küresel enerji krizinin derinleşmesi endişesini arttırdı.

Petrol ve doğal gaz fiyatları yeniden yükselişe geçerken, küresel finans piyasalarında da belirsizlik hakim.

Dünya başkentleri, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki İran limanlarına abluka uygulama kararı için ne diyor? DW Türkçe derledi.

ABD ve İran, karşılıklı olarak tırmandırdıkları Hürmüz Boğazı ablukası ile ilgili olarak birbirlerini "uluslarası hukuku ihlal etmekle" suçlarken, geçen hafta taraflar arasında sağlanan iki haftalık ateşkesin devam edip etmeyeceği ile ilgili belirsizlik de sürüyor.

Uluslararası toplum, küresel ekonomiyi sarsmaya devam eden gerilim nedeniyle teyakkuzda, ABD ile İran arasındaki savaşı diplomasi yoluyla sona erdirme çabalarının güçlendirilmesi, gerilimi tırmandırmaktan kaçınılması çağrıları yapılıyor.

Merz: Uzun soluklu bir süreç olacak

Koronavirüs pandemisi ve Rusya'nın Ukrayna savaşının etkileriyle boğuşan Avrupa'nın en güçlü ekonomisine sahip Almanya, şimdi de Ortadoğu savaşının yol açtığı enerji şokunun etkilerine karşı koymaya çalışıyor.

İslamabad'daki müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına şaşırmadığını açıklayan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "en başından itibaren görüşmeler için iyi bir hazırlık yapıldığı izlenimini edinmediğini" söyledi.

ABD, İsrail ve tüm taraflarla savaşın sona erdirilmesi için görüşmeler yürüttüklerini söyleyen Merz, savaş sona erse bile, yol açtığı enerji şokunun etkilerinin daha uzun süre hissedileceğine işaret etti.

Merz, "Bu uzun soluklu bir süreç olacak ve savaş bitse bile, bu savaşın sonuçlarını uzun süre hissetmeye devam edeceğiz. Bu bakımdan, uzun bir süre boyunca Alman ekonomisinin de ciddi bir yük altında kalacağını ve dolayısıyla hane halklarının da ciddi bir yük altında kalacağını öngörüyoruz" diyerek, savaşın Almanya'ya oluşturduğu yükü hafifletmeye dönük tedbirler aldıklarını kaydetti.

Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius ise ABD'nin İran limanlarına uygulayacağını ilan ettiği blokajı, "diplomatik sürecin bir sonu" olarak değil, Tahran rejimine "baskıyı arttırmaya dönük hamleler" olarak gördüklerini açıkladı.

Starmer: ABD'nin blokajını desteklemiyoruz

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise İngiliz basınına yaptığı açıklamada, ABD'nin İran limanlarına giriş çıkışı engelleme hamlesine destek vermeyeceklerini söyledi.

"Blokajı desteklemiyoruz" diyen ve ülkesinin İran savaşına sürüklenmesine izin vermeyeceğini yineleyen Starmer, diplomatik çözüm çabalarının önemine vurgu yaparak "Bana göre Hürmüz Boğaz'ını tamamen açmak hayati önem taşıyor; son birkaç haftadır tüm çabalarımızı bu konuya yoğunlaştırdık ve bunu sürdüreceğiz" diye konuştu.

The ongoing closure of the Strait of Hormuz is deeply damaging. Getting global shipping moving is vital to ease cost of living pressures.



The UK has convened more than 40 nations who share our aim to restore freedom of navigation.



This week the UK and France will co-host a… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 13, 2026

Starmer, ayrıca bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi için "son derece zararlı" ifadelerine vurgu yaptı.

İngiltere'nin Fransa ile birlikte, seyrüsefer özgürlüğünün yeniden tesisi için 40'tan fazla ülkeyi bir araya getirdiğine işaret eden Starmer, bu hafta ortak bir zirveye ev sahipliği yapacaklarına işaret etti.

Starmer, bu zirveyle, Ortadoğu'da çatışma sona erdiğinde uluslararası denizciliği korumak için koordineli, bağımsız, çok uluslu bir plan üzerinde çalışmayı ilerletmek istediklerini kaydetti.

Macron: Diplomatik çözüm için hiçbir çaba esirgenmemeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da son gelişmeler üzerine yaptığı sosyal medya paylaşımında "Ortadoğu'daki çatışmaya diplomatik yollarla güçlü ve kalıcı bir çözüm bulmak için hiçbir çaba esirgenmemelidir" görüşünü savundu.

Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmek için, Ortadoğu'daki çatışmalara taraf ülkelerden bağımsız olarak oluşturmak istedikleri "barışçıl çok uluslu misyon" için bu hafta İngiltere ile düzenleyecekleri zirveye işaret eden Macron, "Koşullar elverdiği an, tamamen savunma amaçlı olan bu misyonun konuşlandırılması planlanmaktadır" dedi.

No effort must be spared to swiftly reach, through diplomatic means, a strong and lasting settlement to the conflict in the Middle East.



Such a settlement must provide the region with a robust framework enabling all to live in peace and security.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 13, 2026

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles de Trump'ın İran limanlarına abluka uygulama kararını "bir manası yok" ve "Bu, içine sürüklendiğimiz bu aşağı doğru sarmalın bir başka halkası" sözleriyle eleştirdi.

Çin: Uluslararası toplumun çıkarlarına aykırı

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki İran limanlarına uygulayacağını ilan ettiği ablukanın en çok Çin'i etkileyeceği belirtiliyor.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi bugün yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı ablukasının uluslararası toplumun ortak çıkarlarına hizmet etmeyeceğini, "krizin ancak siyasi ve diplomatik yollarla sağlanacak kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes yoluyla çözüme kavuşturulabileceğini" söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun da, taraflara itidal çağrısı yaptı. Sözcü, tüm tarafların geçici ateşkese uyması beklentisine vurgu yaparken, anlaşmazlıklarını diplomatik yollarla çözülmesi ve çatışmaların yeniden başlamasının önlenmesi gerektiğini belirtti.

Sözcü Guo ayrıca Çin'in İran'a silah tedarik ettiği yönündeki haberleri "asılsız iftiralar ve kötü niyetli yakıştırmalar" olarak nitelendirerek reddetti.

Geçen hafta Trump, Çin'in İran’a askeri silah desteği sağladığına dair haberler gördüğünü belirterek Pekin'i, yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti.

Moskova: Küresel piyasaları kötü etkiler

Rusya da ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki İran limanlarına giriş çıkışları engelleme tehdidine tepki gösterdi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bugün gazetecilere, "Bu tür eylemlerin uluslararası piyasaları olumsuz etkilemeye devam etmesi muhtemeldir. Bu yüksek bir kesinlikle varsayılabilir" açıklamasını yaptı.

ASEAN: Müzakereler devam etmeli

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları ise ABD ve İran'a "savaşa kalıcı olarak son vermek için ateşkesi tam ve etkili bir şekilde uygulama ve barış müzakerelerine devam etme" çağrısı yaptı.

Ortak açıklamada ayrıca Hürmüz Boğazı'nda gemi ve uçakların güvenli, engelsiz ve sürekli geçişinin yeniden sağlanmasının önemine vurgu yapıldı.