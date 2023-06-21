Dünya nefesini tuttu: Su altından gelen sesler kayıp denizaltının mı?

Titanik'in enkazına turistik dalış yapan özel bir denizaltı kayboldu.

ABD Sahil Güvenlik Birimi, Kanada ordusuna bağlı ekipler özel denizaltıyı arıyor, denizaltı bulundu mu? Milyarder yolcuları kimler?

Dünyanın en büyük transatlantikleri arasında gösterilen ve bir Atlas Okyanusu’nda batan Titanik'in enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltıyı tüm dünya merak ediyor.

Denizaltı, Fransız pilotu ve 4 milyarder yolcusu ile Titanik'e doğru yola çıkarken Pazar günü iletişim kesildi. Amerika ve Kanada'nın bölgedeki denizaltıları onları arıyor.

Gelen son bilgiye göre, arama çalışmalarında suyun altından sesler duyuldu.

ABD Sahil Güvenliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kanada askeri arama uçağı, suyun altından denizaltıya ait olabileceğini düşündükleri birtakım sesler tespit etti. 30 dakika aralıklarla duyulan seslerin kaynağı araştırılıyor.

İpucu olabilecek sesler değerlendirmeye alındı ancak seslerin denizaltıya ait olup olmadığı henüz kesinleşmedi.

Aramalardan ise henüz bir netice alınmadı. ABD Sahil Güvenliği, 5 kişinin bulunduğu denizaltıda 28 saatlik oksijen kaldığı bilgisini paylaştı.

Peki Titan ne kadar dayanabilir?

Özel denizaltının oksijen, su ve gıdasının yarın TSİ 12.00'ye kadar yetebileceği tahmin ediliyor.

BBC'ye konuşan, iş insanı Hamish Harding'in arkadaşı ve kaşif Chris Brown, vurma seslerinin yalnızca Harding'in aklına gelecek bir fikir olduğunu söylüyor:

"Sürekli bir ses çıkarırsanız algılanmayabilir, ancak sesi her 30 dakikada bir çıkarırsanız bu insanların varlığına işaret eder."

Salı günü tespit edilen seslerin ardından Titan'da bulunan iki kişinin üyesi olduğu bilim topluluğu Kaşifler Kulübü Başkanı, "Sahadan elde edilen verilere dayanarak, bölgede olası yaşam belirtilerinin tespit edildiğine dair umut var" açıklamasını yaptı.

Kayıp denizaltıda 5 kişi var

Denizaltıdakilerin, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.

Denizaltıyla Titanik'in enkazına dalışın dahil olduğu 8 günlük gezi biletinin 250 bin dolar olduğu belirtiliyor.

Titanik Atlantik'in sularına gömülmüştü

"Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı. Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.

Kazada 1500'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti. Gemide sadece 1178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.

Titan’ın özellikleri neler?

Titan'ın boyu 670 santimetre, genişliği 280 santimetre, yüksekliği 250 santimetredir.

Çok küçük olduğu için yolcuları yerde oturmak zorunda kalıyor.

Sınırlı güçle hareket edebiliyor. Bir destek gemisinden denize bırakılıyor ve geri güverteye çekiliyor.

Oyun konsolu kumandasıyla kontrol ediliyor. Aracın önünde, dışarıyı izleyebilmek için büyük bir pencere var.

Titan’da yolcuları 96 saat hayatta tutabilecek miktarda hava, su ve gıda bulunuyor. Bu yüzden aracın perşembe akşamına kadar su yüzüne çıkabilmesi hayati önem taşıyor. (AA-BBC)