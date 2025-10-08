Dünya Ticaret Örgütü: Trump'ın vergileri gelecek yıl dünya ticaretini sert vuracak

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), salı günü yayımladığı raporda, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin kapsamlı küresel gümrük vergileri nedeniyle gelecek yıl ticaret büyümesinin daha yavaş olacağını öngördü, ancak bu yıl ticaretin beklenenden daha dirençli olduğunu belirtti.

Oksijen’in, New York Times yazarı Ana Swanson’un haberinden derlediğine göre Cenevre merkezli kuruluş, bu sabah yayımlanan raporda, mal ticaretinin bu yıl yüzde 2,4 büyümesinin beklendiğini açıkladı. Bu oran, ağustosta açıkladığı yalnızca yüzde 0,9’luk tahminin üzerinde yer aldı. 2024’te mal ticareti yüzde 2,8 büyümüştü.

Gelecek yıl için karamsar öngörü

Ancak küresel kuruluş, gelecek yıl için büyüme öngörüsünü keskin biçimde aşağı çekerek yüzde 1,8’den yüzde 0,5’e düşürdü. Grup ayrıca, mal akışlarına bağlı olduğu belirtilen hizmet ticaretinde de daha yavaş büyüme beklediğini kaydetti.

DTÖ, defalarca ABD Başkanı Trump’ın neredeyse tüm ticaret ortaklarına çift haneli ithalat vergileri ve çelik, alüminyum, otomobil gibi stratejik ürünlere sert vergiler getirmesinin ekonomik etkilerine dair endişelerini dile getirdi.

Bu adımlar, ABD’de ortalama gümrük vergilerini bir asırdır görülmeyen seviyelere çıkardı.

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, “benzeri görülmemiş” ticaret politikasının yarattığı belirsizliğin, büyümeyi yavaşlattığını ve bundan endişe duyduğunu söyledi.

Ancak Okonjo-Iweala’ya göre bu yıl küresel ticaret beklenenden daha az yavaşladı; bunun nedeni, DTÖ üyelerinin ABD vergilerine ölçülü yanıt vermesi ve misillemeye girmeyi reddetmesi oldu. Ayrıca, gelişmekte olan ülkeler arasındaki ticaretin arttığını da vurguladı.

Okonjo-Iweala “Dünyanın geri kalanı kendi arasında ticaret yapıyor” dedi.

Yapay zekaya olan güçlü talep küresel ticareti canlı tuttu

DTÖ ayrıca, bu yıl küresel mal ticaretini artıran birkaç faktörün daha bulunduğunu belirtti. Şirketler, vergiler yürürlüğe girmeden önce stok yaparak ithalat ve ihracatı artırdı. Ayrıca, yapay zekâ ile ilgili ürünlere yönelik güçlü küresel talep de etkili oldu.

ABD hükümeti de salı sabahı ağustos ayına ilişkin ithalat ve ihracat verilerini açıklayacaktı. Ancak hükümetin kapanması nedeniyle ABD veri yayımları durduruldu. Verilerin ne zaman açıklanacağı belirsiz.

Ekonomistler, ağustos ticaret verilerinin, Trump’ın 7 Ağustos’ta onlarca ülkenin ihracatına uyguladığı sert vergiler nedeniyle ABD ithalatında belirgin bir yavaşlamayı gösterebileceğini söylüyor.

Temmuz ayında yayımlanan hükümet verileri, aylarca süren düşük ticaretin ardından ABD ithalatında hafif bir toparlanmaya işaret etmişti. Şirketler, ağustosta yürürlüğe girecek ek vergilerden önce mallarını hızla ülkeye sokmuştu.