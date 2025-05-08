Dünya Vatikan’daki Papalık seçimine kilitlendi! Beyaz duman için nefesler tutuldu

Katolik Kilisesi’nin yeni papasını seçmek için Vatikan’da düzenlenen konklav, ilk tur oylamalarda sonuçsuz kaldı. İkinci gün oylamalarının başlamasıyla, dünya genelinde milyonlarca Katolik, yeni liderin kim olacağına dair gelişmeleri merakla takip ediyor.

Papalık seçimi sadece dini değil, küresel meseleler konusunda tutumu da netleştirecek

Papalık seçimi, sadece dini bir süreç olmanın ötesinde, Katolik Kilisesi’nin küresel meseleler (cinsel istismar skandalları, kilisenin modernleşmesi, iklim değişikliği gibi) karşısındaki tutumunu şekillendirecek. Ancak konklavın kapalı yapısı ve sonuçların belirsizliği, halk arasında spekülasyonlara ve bilgi eksikliğine yol açıyor. Ayrıca, yeni papanın Latin Amerika, Afrika veya Asya gibi bölgelerden seçilme ihtimali, kilisenin çeşitlilik beklentilerini gündeme getiriyor. Asya, Afrika ve Latin Amerika’dan kardinallerin artan temsili, seçimin dinamiklerini değiştiriyor.

Vatikan'da nefesler tutuldu, ikinci gün oylamaları başladı

Katolik Kilisesi'nin yeni papasını belirlemek üzere dün ilk turu yapılan ve bir sonuç çıkmayan seçimin ikinci günündeki oylamalar bu sabah başladı.

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin 267'nci Papası'nı belirleyecek seçim sürecinde ikinci güne girildi.

Kardinaller bugün toplam 4 oylama yapacak

Kardinaller, Papa seçilene dek sabah 2, öğleden sonra da 2 olmak üzere bugün toplam 4 oylama yapacak.

Sistine Şapeli'nin bacasından beyaz duman bekleniyor

Oylama turlarından birinde, yeni papanın seçilmesi halinde Sistine Şapeli'nin bacasından beyaz duman yükselecek ve bunu takip eden 1 saat içinde yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya takdim edilecek.

Papa'nın seçilemezse siyah duman yükselecek

Papa seçilemediği durumda ise şapelin bacasından dün olduğu gibi siyah duman yükselecek. Papa'nın seçilememesi halinde bugün için 2 kez duman işareti verilmesi öngörülüyor.