Dünyaca ünlü aktör Bruce Willis beynini bağışladı

“Zor Ölüm” serisiyle hafızalara kazınan Bruce Willis’in ailesi, usta oyuncunun hastalık mücadelesinin ardından anlamlı bir karar aldı. Afazi ve frontotemporal demans nedeniyle oyunculuğu bırakan Willis’in vefatının ardından, beyninin bilimsel araştırmalara bağışlanacağı açıklandı.

Karar, Willis’in eşi Emma Heming Willis tarafından doğrulandı. Ailenin bu adımı, özellikle erken yaşta görülen ve nadir rastlanan frontotemporal demansın sebeplerinin anlaşılmasına ve gelecekte geliştirilecek tedavi yöntemlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Frontotemporal demansın, Alzheimer’dan farklı olarak beynin kişilik, davranış ve dil merkezlerini etkilediğine dikkat çekilirken, Bruce Willis’ten alınacak beyin dokularının hastalığın hücresel düzeydeki ilerleyişinin anlaşılmasında kritik rol oynayacağı belirtiliyor. Emma Heming Willis, bu kararla benzer süreçlerden geçen ailelere yalnız olmadıkları mesajını vermek istediklerini ifade etti.

Hastalığı ileri evreye ulaştı

Öte yandan Willis’in sağlık durumuna ilişkin aileden gelen son açıklamalar, hastalığın ileri evreye ulaştığını ortaya koyuyor. Kızı Tallulah Willis, babasının okuma, yazma ve konuşma yetilerini tamamen kaybettiğini, çevresini algılama ve yakınlarını tanıma kapasitesinin ise giderek azaldığını belirtti. Aile, usta oyuncunun özel bakım altında yaşam kalitesinin korunmaya çalışıldığını aktardı.

Ailenin beyin bağışı kararını bu aşamada kamuoyuyla paylaşması, Willis’in hastalığının son evresine girildiğinin ve bu zorlu sürece hem etik hem de duygusal olarak hazırlandıklarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.