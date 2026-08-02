Dünyaca ünlü dağcı Nirmal Purja, 9 dağcı ile birlikte yaşamını yitirdi
Dünyaca ünlü Nepalli dağcı Nirmal Purja'nın, Pakistan'daki Broad Peak Dağı'nda meydana gelen çığ felaketinde ekipte yer alana 9 dağcı ile birlikte hayatını kaybetti. Nirmal Purja'nın 14 zirve rekoru bulunuyordu.
Purja ayrıca İngiliz Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nin özel birliklerinden Special Boat Service'e (SBS) kabul edilen ilk Nepal vatandaşı olmuştu.
Purja, 8 bin metrenin üzerindeki 14 zirveye yalnızca 6 ay 6 günde çıkarak kırılması zor bir rekora imza atmıştı.
Purja'nın liderliğindeki 10 kişilik ekipten, 30 Temmuz'da Broad Peak'te meydana gelen çığın ardından haber alınamadı. Ünlü dağcının kurucusu olduğu Elite Expeditions tarafından yapılan açıklamada, arama çalışmalarının ardından Purja'nın ve ekip arkadaşlarının ölümünün doğrulandığı duyuruldu.
Açıklamada, yaşanan kaybın büyük bir üzüntüyle karşılandığı belirtilirken, hayatını kaybeden tüm dağcıların ailelerine başsağlığı dilekleri iletildi.
SBS’ye kabul edilen ilk Nepalli
1983 yılında Nepal'de dünyaya gelen Nirmal Purja, dağcılığın yanı sıra askeri kariyeriyle de dikkat çekti. İngiliz Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nin özel birliklerinden Special Boat Service'e (SBS) kabul edilen ilk Nepal vatandaşı olarak tarihe geçti.