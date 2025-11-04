Dünyaca ünlü Louvre Müzesi soyuldu: Şifrenin basitliği şaşkına çevirdi

Louvre’un dijital altyapısına dair ilk uyarı 2014’te gelmişti. Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Ajansı’ndan (ANSSI) üç uzmanın hazırladığı raporda, kamera ve alarm sistemlerinde ciddi güvenlik açıkları bulunduğu, ağın ele geçirilmesi halinde sanat eserlerinin kolayca çalınabileceği belirtilmişti.

T24'ün haberine göre, raporun öngörüsü yıllar sonra gerçeğe dönüştü. “Tahmin edilebilir şifrelerin” müzenin savunmasını çökerttiği, yüzyılın soygununa zemin hazırladığı ortaya çıktı.

'Dâhi değil, sıradan hırsızlar’ ihtimali

Yaklaşık 90 milyon Euro değerindeki soygunun ardından Paris Başsavcısı Laure Beccuau, olayın arkasında “dâhi suçluların değil, sıradan hırsızların” olabileceğini, hatta içerden bir destek bulunmayabileceğini belirtti. Kültür Bakanı Rachida Dati de güvenlik sistemindeki eksiklikleri kabul ederek “hırsızlık riskinin kronik ve yapısal biçimde hafife alındığını” söyledi.

Olay, 20 Ekim sabahı müzenin Seine Nehri’ne bakan cephesine ters park eden bir forkliftin yardımıyla gerçekleşti. İki kişi, Louvre’un en değerli hazinelerini barındıran Apollo Galerisi’ne girerek birkaç dakika içinde vitrinleri spiral taşlarla kesti. Değeri 88 milyon euroyu bulan mücevherleri alan soyguncular, dışarıda bekleyen scooter’larla kaçtı.

Olay anında güvenlik kameralarının görüntüleri bulanık ve eksik çıktı. Soruşturma kapsamında polis, 25 ve 29 Ekim’de düzenlenen iki operasyonla yedi kişiyi gözaltına aldı. Dördü “örgütlü hırsızlık” ve “suç örgütü kurmak” suçlamalarıyla tutuklandı, üç kişi ise serbest bırakıldı. Ana şüpheliler, daha önce 2015’te hırsızlıktan sabıka kaydı bulunan 37 yaşındaki iki erkek olarak açıklandı.