Dünyaca ünlü müzeyi su bastı! Caravaggio'nun eseri de etkilendi

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Floransa'da bir saatte metrekareye 45 milimetreden fazla yağış

Floransa'yı etkisi altına alan sağanak ve fırtına sırasında kentte bir saat içinde metrekareye 45 milimetreden fazla yağış düştü. Şiddetli yağış, kentin simge yapıları arasında yer alan Uffizi Galerisi ve Pitti Sarayı'nda su baskınlarına neden oldu.

Uffizi Galerisi'nde 17'nci yüzyıla ait yedi önemli eserin sergilendiği salonda, tavan penceresinden yağmur suyu sızdı.

Caravaggio'nun "Bacchus" tablosu da etkilendi

Sızan yağmur suyunun, İtalyan ressam Caravaggio'nun 1598 tarihli ünlü "Bacchus" tablosunu koruyan cam muhafazaya sıçradığı bildirildi.

Müze yönetimi tarafından yapılan açıklamada, eseri koruyan cam muhafaza sayesinde tabloda herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi. Etkilenen salonun ertesi sabah planlandığı gibi ziyaretçilere açılacağı duyuruldu.

Pitti Sarayı'nda bazı bölümler ziyarete kapatıldı

Şiddetli yağış, tarihi Pitti Sarayı'nda da su baskınlarına yol açtı. Sendika temsilcilerinin aktardığı bilgilere göre, saray bünyesinde bulunan Palatina Galerisi ile Modern Sanat Galerisi'nin zeminleri su altında kaldı.

Bazı sergi salonları ise tedbir amacıyla geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Suyun binaya nasıl sızdığı araştırılıyor

Yetkililer, yağmur suyunun binaya açık pencerelerden mi yoksa tarihi yapının eskimiş tesisat ve doğramalarından mı sızdığını belirlemek üzere inceleme başlattı.

Floransa'da etkili olan fırtınanın ardından tarihi yapıların durumuna ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.