Dünyaca ünlü restoran ve şekerleme zinciri Sugar Factory şubelerini kapatıyor

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Özellikle gösterişli tatlıları ve renkli konseptiyle tanınan ABD merkezli restoran ve şekerleme zinciri Sugar Factory, zorlu bir finansal dönemden geçiyor. Şirket, gıda ve işletme kalemlerinde yaşanan artışlar ile karşı karşıya kaldığı hukuki süreçlerin gölgesinde şube ağında darelmeye gitme kararı aldı.

Operasyonel maliyetler ve yasal süreçler baskı yarattı

Sektör genelinde hissedilen artan gider baskısı ve işletmeyi zorlayan hukuki anlaşmazlıklar, markanın operasyonel süreçlerini olumsuz etkiledi. Yaşanan bu olumsuzluklar neticesinde yönetim, karlılığı düşen ve sürdürülebilirliği azalan lokasyonlardaki faaliyetleri aşamalı olarak durdurma yoluna gitti.

2026 yılı başından bu yana beş lokasyona kilit vuruldu

Alınan karar doğrultusunda Sugar Factory, 2026 yılı başından günümüze kadar toplam beş şubesini tamamen kapattı. Herhangi bir şaşaalı duyuru yapılmadan sessiz sedasız gerçekleştirilen bu kapanışlar, markanın sadık müşterileri ve sektör temsilcileri tarafından yakından takip edildi.

Bazı eyaletlerde faaliyetler tamamen durdu

Şube kapatma adımlarının ardından zincir, ABD’deki bazı kilit bölgelerdeki operasyonel varlığını tamamen sonlandırdı. Gerçekleştirilen son kapanışların ardından şirket; Illinois ve Michigan gibi yoğun nüfuslu eyaletlerdeki tüm noktalarını tasfiye etmiş oldu ve söz konusu eyaletlerde markaya ait hizmet veren hiçbir restoran kalmadı.