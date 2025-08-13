Dünyaca ünlü tatil beldelerinde lüks otellere siber saldırı: Binlerce turistin kimlik bilgileri çalındı

İtalya'da bir hacker grubunun otellerin rezervasyon sistemlerine düzenlediği siber saldırıda binlerce turistin kimlik bilgilerini çaldığı ortaya çıktı. Otellere giriş sırasında kayıt için teslim edilen kimlik belgelerindeki bilgilerin "Mydocs" adlı bir hacker grubunun eline geçtiği tespit edildi.

Kimlik bilgileri satışta

İtalyan polisinden yapılan açıklamaya göre söz konusu grup, otellerde konaklayan misafirlere ait 70 bin belgeyi birkaç gündür internette yüksek fiyatlara satışa sunuyor.

Lüks oteller hedef alındı

DW Türkçe'deki habere göre saldırılardan Venedik ve Trieste gibi sevilen şehirlerin yanı sıra Capri adasındaki lüks oteller de etkilendi. İspanya'nın Mallorca adasındaki lüks bir otelin de siber saldırıdan etkilendiği açıklandı.

Çalınan bilgiler 10 bin Euro'ya satışa sunuldu

İtalyan polisinin verdiği bilgiye göre, hackerlar haziran ayından bu yana farklı otellerin rezervasyon sistemlerine yasa dışı yollarla sızdı. Bu sayede tatilcilerin ve iş insanlarının resepsiyona verdiği pasaport, kimlik kartı ve diğer kimlik belgelerinin tarama ile yüksek çözünürlüklü kopyalarını ele geçirdi. İtalya Dijital Ajansı'na (Agid) göre, bu belgeler şimdi Darknet'te piksellenmiş bir şekilde 800 ila 10 bin Euro arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

İtalya'da da otellere giriş yaparken kimlik belgesi ibraz etmek zorunlu ve orada da bu belgeler resepsiyonlar tarafından kopyalanarak saklanıyor.

Polisin açıklamasına göre hackerlar, sadece İtalyan vatandaşlarının değil, yabancı turistlerin de verilerini ele geçirdi. Verileri çalınan kişilerin milliyetleri hakkında ise resmi makamlar şimdiye kadar ayrıntılı bilgi vermedi.