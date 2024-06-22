Dünyaca ünlü turistik kentte kira krizine flaş karar: Turiste ev kiralama uygulamasına yasak geliyor

Yerel halkın artan ev fiyatlarını ödeyemediğini belirten Barselona'nın solcu Belediye Başkanı Jaume Collboni, Airbnb gibi platformlarda turistlere günlük ev kiralama uygulamasının 2028'e kadar sona ereceğini duyurdu.

Sözcü'de yer alan habere göre bu adımla ev fiyatlarındaki artışın önüne geçmek hedefleniyor. Collboni, kısa süreli kiralama iznine sahip 10 binden fazla evin lisansını da iptal edeceklerini duyurdu. Collboni, ev kiralarının Barselona'nın en büyük sorunu olduğunu ifade etti.

Öte yandan bazı kesimler, bu adımın kaçak kiralama uygulamalarına yol açacağını belirtiyor.

Fiyatlar fırladı

Kısa süreli kiralık evlerin sayısının patlamasıyla son 10 yılda Barselona'da ev kiraları yüzde 68, satılık ev fiyatları ise yüzde 38 yükseldi. Özellikle gençlerin ev kiralarını ödeyememesi ciddi bir sorun haline geldi.

Benzer sıkıntılar yaşayan İspanya'nın Kanarya Adaları, Lizbon ve Berlin'de de daha önce turistlere ev kiralama uygulamasına sınırlama getirilmişti.