Kritik eşik aşıldı: Dünyada 16 noktada açlık krizi derinleşti

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile BM Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından hazırlanan ortak raporda dünyada 16 noktada akut gıda güvensizliğinin kötüleştiği, özellikle Haiti, Mali, Filistin, Güney Sudan, Sudan ve Yemen'de nüfusun "felaket" düzeyinde açlık riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Merkezleri İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan BM kuruluşları FAO ve WFP, Kasım 2025-Mayıs 2026 dönemi için akut gıda güvensizliği çeken "açlık noktaları"na (Hunger Hotspots) dair erken uyarı raporunu kamuoyuna duyurdu.

BM kurumlarının ortak raporunda özellikle Haiti, Mali, Filistin, Güney Sudan, Sudan ve Yemen'den oluşan 6 noktada durumun, BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nda (IPC) "kıtlık" anlamına gelen 5. seviyede bulunduğu ve bu 6 noktanın en yüksek endişe duyulan bölgeler olduğu belirtildi.

Raporda, çatışma ve şiddet olaylarının 6 büyük kriz noktasında aşırı açlığı körüklediği ifade edildi.

Afganistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Myanmar, Nijerya, Somali ve Suriye’den oluşan diğer 6 ülkenin "çok yüksek endişe" duyulan kategoride sınıflandırıldığı kaydedildi.

Bu ülkelerin ardından Burkina Faso, Çad, Kenya ve Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların (Rohingya) durumunun sıralandığı belirtildi.

Açlıkla mücadelede zaman daralıyor

Raporda açlığa karşı mücadelede zamanın hızla tükendiği ve en yüksek risk altındaki bölgelerde açlığı önlemek için acil eyleme geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Raporda, açlık noktalarında bir yandan kıtlık seviyesine yaklaşılırken, diğer taraftan insani yardımlar için gereken fonların ciddi biçimde yetersiz kaldığı belirtilerek, "Ekim 2025 itibarıyla risk altındaki insanlara yardım için gereken 29 milyar doların sadece 10,5 milyarı sağlanabildi." ifadesi kullanıldı.

Rapora ilişkin basın açıklamasında da FAO ve WFP'nin, kıtlığın neredeyse her zaman öngörülebilir ve önlenebilir olduğunun altını çizdiği, uluslararası topluma kıtlık önleme ve uzun vadeli gıda güvenliği yatırımlarını artırma çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Basın açıklamasında görüşlerine yer verilen FAO Genel Direktörü Çü Dongyü, "Krizlere tepki vermekten onları önlemeye geçmeliyiz. Geçim kaynaklarına, dayanıklılığa ve sosyal korumaya açlık zirveye çıkmadan önce yatırım yapmak hayat kurtarır. Kıtlığı önlemek sadece ahlaki bir görev değil aynı zamanda uzun vadeli barış ve istikrar için akıllıca bir yatırımdır. Barış, gıda güvenliğinin ön koşuludur, gıdaya erişim temel bir insan hakkıdır." değerlendirmesinde bulundu.

WFP İcra Direktörü Cindy McCain de birçok ülkede aslında tamamıyla önlenebilecek açlık felaketinin eşiğinde oldukları uyarısında bulundu.