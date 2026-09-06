Dünyada bir ilk: Çin atık cevherden demir çıkaran tesisi devreye aldı

Çin, daha önce kullanılamayarak atılmış maden atıklarından ve ultra düşük tenörlü cevherden demir çıkaran dünya çapındaki ilk endüstriyel ölçekli tesisi işletmeye aldı. Çin Bilimler Akademisi tarafından yapılan açıklamada, yılda 5,56 milyon ton refrakter demir cevheri ve maden atığını işleme kapasitesine sahip üretim hattının resmi denetimleri başarıyla geçtiği ve düzenli olarak çalışmaya başladığı bildirildi. Proje, Ansteel Group'un yılda 24 milyon ton demir atığını yeniden işleme planının temel parçalarından biri olarak yürütülüyor.

Dışa bağımlılığı azaltacak teknolojik hamle

İhtiyacının yüzde 80'inden fazlasını başta Avustralya ve Brezilya olmak üzere dış alımla karşılayan Çin, dünyanın en büyük demir cevheri kullanıcısı konumunda bulunuyor. Ülke, rezerv büyüklüğü açısından dünyada dördüncü sırada yer alsa da bu rezervlerin çoğunu düşük tenörlü cevherler oluşturuyor. Ayrıca mevcut rezervlerin yaklaşık yarısı, standart yöntemlerle işlenemeyecek kadar zorlu ve yüksek maliyetli yapılarıyla öne çıkıyor.

Manyetik dönüştürme yöntemiyle verimlilik artışı

Çin Bilimler Akademisi Süreç Mühendisliği Enstitüsü araştırmacıları, işlenmesi güç olan manyetik olmayan demir minerallerini manyetik hale getiren yeni bir manyetize kavurma tekniği geliştirdi. Bu teknoloji, maden atıklarındaki demir oranını yüzde 11 seviyesinden konsantrede yüzde 65'e yükseltiyor. Yöntemin ülke genelinde bulunan yaklaşık 30 milyar ton refrakter demir cevheri ile 10 milyar ton demir içeren atığın yeniden değerlendirilmesini sağlayabileceği belirtiliyor.

Çevreci tesis yıllık 2,2 milyon ton konsantre üretiyor

Liaoning eyaletinin Anshan kentinde yer alan ve ocak ayında faaliyete geçen proje, her biri yıllık 1,85 milyon ton kapasiteye sahip üç ayrı üretim hattından oluşuyor. Ansteel tesisinin yöneticisi, tesisin yılda 2,2 milyon ton demir konsantresi ürettiğini açıkladı. Benzer yöntemlere kıyasla yüzde 35 daha az enerji tüketen bu süreç, Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun ilk yeşil ve düşük karbonlu demonstrasyon projeleri listesine girmeyi başardı.

İthalat ihtiyacı devam ediyor

Çin'in 2025 yılında 1,25 milyar tondan fazla cevher ithal ettiği göz önüne alındığında, devreye alınan tek bir tesisin Avustralya ve Brezilya'dan yapılan ithalat ihtiyacını tamamen sona erdirmesi beklenmiyor. Bununla birlikte tesis, ülkenin yerli kaynaklarını verimli kullanma stratejisinde önemli bir milat olarak değerlendiriliyor.