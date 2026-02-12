Dünyada bir ilk: İrlanda sanatçılara maaş bağlayacak

Sanat için Temel Gelir (BIA) projesinin dünyada türünün ilk örneği olduğuna inanılıyor.

İrlanda Kültür Bakanı Patrick O’Donovan bunun İrlanda'yı "sanatçı desteği alanında küresel bir lider" kıldığını söylüyor.

Mayısta açılacak başvuruların ardından yaklaşık 2 bin sanatçı seçilecek ve üç yıl boyunca haftalık ödeme alacaklar.

The Guardian'da yer alan habere göre program, Covid-19 pandemisi sırasında kültür ve sanat sektörünün toparlanmasına yardımcı olmak amacıyla başlatılan pilot uygulamayı kalıcı hale getiriyor.

O’Donovan, pilot uygulamaya yatırılan her euronun, sanatçıların işlerine daha fazla zaman ayırmalarına ve yaşam kalitelerini artırmalarına olanak tanıdığını söyledi.

Bakan, projenin sanatçılar için kariyerlerini sürdürmelerine yardımcı olmak bakımından "önemli bir kilometre taşı" olduğunu belirtti.

İrlanda Kültür Bakanlığı, 2 bin adayın her birine eşit şans tanımak için kura çekileceğini açıkladı.

Başvuru şartları neler?

-Başvuru sırasında İrlanda'da ikamet ediyor olmak,

-Profesyonel bir yaratıcı pratiğe sahip profesyonel bir sanatçı olmak,

-Sanatsal faaliyetlerin öncelikli olarak İrlanda merkezli yürütülüyor olması.

Başvurulara ilişkin kılavuz nisanda yayınlanacak.

2026'da seçilemeyenler 2029'da bir sonraki programa başvurabilecek.