  Dünyada bir ilk: Yapay zeka destekli dijital bakan göreve resmen başladı! Kamu alımlarından sorumlu olacak
Dünyada bir ilk: Yapay zeka destekli dijital bakan göreve resmen başladı! Kamu alımlarından sorumlu olacak

Arnavutluk, dünyada yapay zekâ ile oluşturulan bir sanal bakanı hükümete dahil eden ilk ülke oldu. Başbakan Edi Rama, yeni bakanın adının 'Diella' olduğunu ve kamu alımlarından sorumlu olacağını duyurdu.

Dünyada bir ilk: Yapay zeka destekli dijital bakan göreve resmen başladı! Kamu alımlarından sorumlu olacak
Başkent Tiran’da düzenlenen Sosyalist Parti toplantısında konuşan Rama, kabine değişikliklerini duyururken hükümetin ilk dijital üyesini de tanıttı. Rama, “Diella, fiziksel olarak mevcut olmayan, yapay zekâ tarafından sanal olarak oluşturulmuş ilk üyemizdir” dedi.

Kamu alımlarından sorumlu olacak: "Bu bilim kurgu değil, Diella'nın görevi"

Rama, kamu ihalelerine ilişkin kararların artık bakanlıkların dışında alınacağını ve Diella tarafından yürütüleceğini belirterek, “Arnavutluk, kamu ihalelerinin yüzde 100 yolsuzluktan arındığı, her kamu fonunun şeffaf olduğu bir ülke olacak” ifadelerini kullandı.

Başbakan Rama, sürecin “adım adım” ilerleyeceğini kaydederek, “Bu bilim kurgu değil, Diella’nın görevidir” değerlendirmesinde bulundu.

Dijital platform üzerinden tanıtıldı

Arnavut vatandaşlarının birçoğu, Diella’yı halihazırda devletin dijital hizmet platformu e-Albania aracılığıyla tanıyor. Geleneksel Arnavut kıyafetleri giymiş genç bir kadın avatarı ile tanıtılan sanal bakan, ihaleleri değerlendirecek, uluslararası yetenekleri işe alabilecek ve bürokratik engelleri azaltmayı amaçlayacak.

Arnavutluk uzun süredir özellikle kamu idaresi ve kamu alımları alanında yolsuzlukla mücadele ediyor. Avrupa Birliği’nin yıllık raporlarında da bu sorun defalarca dile getirilmişti.

