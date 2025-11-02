  1. Ekonomim
Dünyada ilk kez: Maldivler, nesiller boyu sigara yasağı uygulayacak

Maldivler, Ocak 2007'den sonra doğanlara yönelik sigara yasağının uygulanmaya başladı ve tütünde kuşaklar arası yasak uygulayan tek ülke oldu.

Dünyada ilk kez: Maldivler, nesiller boyu sigara yasağı uygulayacak
Maldivler hükümeti, bugünden itibaren tütün kullanımına nesiller boyu yasak getiren Tütün Kontrol Yasası'ndaki değişiklikleri resmen uygulamaya koydu. 

Maldivler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ocak 2007'den sonra doğanlara yönelik sigara yasağının uygulanmaya başladığı belirtildi. Uygulama ile Maldivler'in tütünde nesil boyu arası yasak uygulayan tek ülke olduğu vurgulandı.

Bu adımın "kamu sağlığını koruyacağı ve tütünsüz bir nesli teşvik edeceği" ifade edildi.

Yeni düzenlemeye göre 1 Ocak 2007 ve sonrasında doğan kişilerin Maldivler'de tütün ürünleri satın alması ve kullanması yasaklandı. Perakendecilere de satış öncesi yaş kontrolü yapma zorunluluğu getirildi. Kararın ayrıca lüks turizmiyle bilinen ülkeye gelen turistler için de geçerli olduğu belirtildi. Söz konusu yasa ile ayrıca elektronik sigara ve buharlı cihazların satışı ve kullanımı da yaş sınırı olmaksızın yasaklandı.

Reşit olmayanlara tütün ürünleri satmanın cezası 50 bin rufiyaa (3 bin 200 dolar), elektronik sigara kullanmanın cezası ise 5 bin rufiyaa (320 dolar) olarak belirlendi.

